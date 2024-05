Nos 40 anos de Simone Mendes, Ecad lista as músicas da cantora mais tocadas no Brasil

Alto contraste

Estudo apontou que “Erro gostoso” foi o destaque entre as canções interpretadas pela artista que os brasileiros mais ouviram nos últimos cinco anos

No ano em que se prepara para ser uma das representantes do gênero sertanejo pela primeira vez na história do festival Rock in Rio, a cantora Simone Mendes completa 40 anos de idade. O aniversário será comemorado nesta sexta, 24, e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um estudo que apontou as músicas interpretadas por ela que mais tocaram no Brasil nos últimos cinco anos.



O levantamento indicou que “Erro gostoso”, de autoria de Lucas Souza, Flavinho do Kadet, Felipe Marins, Gabriel Ângelo, Eliabe Quexin e Edson Garcia, foi a canção mais ouvida pelos brasileiros neste período. A música ficou na primeira colocação do ranking, seguida por “Raspão” e “Regime fechado”, que completaram o top 3.



Nascida na cidade de Uibaí, no interior da Bahia, Simone Mendes tem 15 obras musicais e 785 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil. As obras musicais são as suas composições, com letra e/ou melodia e em parceria ou não. Já as gravações são registros de obras musicais disponibilizadas em forma digital (como no streaming) ou em suporte físico (como um DVD). Com isso, uma mesma obra musical pode ter diferentes gravações, como, por exemplo, a original, uma versão acústica ou um show gravado para um DVD.



Mendes tem os seus direitos autorais de execução pública garantidos no país por fazer parte da gestão coletiva e manter o seu repertório atualizado. É desta forma que as suas canções podem ser identificadas e captadas pelo Ecad quando tocam publicamente em locais de frequência coletiva. É importante destacar que os valores em direitos autorais só podem ser recolhidos e repassados para a artista quando as pessoas e empresas que utilizam a música fazem o pagamento referente ao licenciamento musical, que é garantido por lei (9.610/98).



No Brasil, o Ecad é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.



Ranking das músicas interpretadas por Simone Mendes mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos segmentos de execução pública de Rádio, Casa de Festas e Diversão e Sonorização Ambiental

Posição Música Autores 1 Erro gostoso Lucas Souza / Flavinho do Kadet / Felipe Marins / Gabriel Ângelo / Eliabe Quexin / Edson Garcia 2 Raspão Ruan Soares / Michel Alves 3 Regime fechado Samuel Alves / Natanael Silva / Juan Marcus / Vinicius / Jenner Melo / Thiago Alves 4 Amoreco Tierry / Duguinho do Acordeon 5 Ta tum tum Kayky Ventura / Mc Kevinho / Rafinha Rsq 6 Paga de solteiro feliz Simaria Mendes / Tierry 7 Aperte o play Nivardo Paz / Morena Monaco / Simaria Mendes / Gabriel Paran 8 Rapariga não Ray Antonio / Diego Ferrari / Guilherme Ferraz / Alessandro Lobo / Sando Neto / Paulo Pires / Everton Matos 9 Foi pá pum Daniel Caon / Juan Marcus 10 126 cabides Tatau