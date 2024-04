Novo single do argentino Rio Loko, "Me Voy Para El Park", captura a essência do skate park Nascido na localidade de Villa Centenario, Banfield, província de Buenos Aires, Dario Gabriel Rodriguez, conhecido artisticamente como...

Nascido na localidade de Villa Centenario, Banfield, província de Buenos Aires, Dario Gabriel Rodriguez, conhecido artisticamente como Rio Loko, é um talentoso rapper argentino com mais de 10 anos de história na cena do rap. Desde seu humilde começo no Vieja Lleca Crew até suas colaborações com artistas de renome internacional, Rio Loko continua a deixar sua marca na indústria da música

Ouça agora o single “Me Voy Para El Park”

A Marã Música tem o prazer de anunciar o lançamento do mais novo single do artista argentino Rio Loko, intitulado "Me Voy Para El Park". Este lançamento já está disponível em todas as plataformas digitais.

"Me Voy Para El Park" é uma faixa de rap que mergulha nas experiências cotidianas vividas no skate park de Quilmes, conhecido como "el park". Localizado ao lado do campo de Quilmes no Parque da Cidade, no sul da província de Buenos Aires, Argentina, o skate park é o coração pulsante onde Rio Loko encontrou inspiração para sua letra. Sobre a composição, o artista compartilha: "Foi um flash, um dia me senti conectado com meu skate, com a cultura real do que é o skate e pude escrever tudo de uma vez, sem demora, as ideias nasceram por natureza e cheias de flow, somadas à música de Namunchaki que deixou tudo mais fluido mesmo com aquela batida que explodiu meu cérebro, uma fórmula ideal."

Com expectativas altas para o lançamento, Rio Loko espera que sua música conecte pessoas em vários países, incluindo México, Argentina e Brasil. Ele conta: "As expectativas estão gigantescas.Como artista, você sempre aposta nas suas músicas. Essa música está ligada a vários países, várias pessoas trabalharam nele e sinto essa energia na música, tudo se resume a este caminho ao sonho e nada mais lindo que tudo flua, e além de toda a repercussão que você pode ter, é lindo fazer com que você goste e sinta a plenitude do seu trabalho, me sinto feliz."

Além do lançamento da música, Rio Loko também preparou um videoclipe para "Me Voy Para El Park", dirigido por Maomafils. O clipe já pode ser assistido no canal oficial do artista no YouTube. O clipe foi filmado no próprio skate park de Quilmes, capturando a energia única e a comunidade que o rodeia. Rio Loko compartilha com entusiasmo sobre a experiência de filmagem: "Desde o início tivemos a ideia de gravar no skate park de Quilmes, eu tinha medo se o clima ia ajudar, e no final, os planetas se alinharam de uma maneira única. Juntou um monte de gente, ‘a sessão’ foi montada, os espectadores agitados, uma chuva de aplausos ao final de cada take e a criançada toda agitada e eufórica, suando puro skate, foi uma loucura. Maomafils soube captar a energia, e fiquei feliz em levar meu filho de seis anos, que já está dando seus primeiros passos no skateboarding, para a filmagem", finaliza.

Nascido em 19 de novembro de 1988, na localidade de Villa Centenario, Banfield, província de Buenos Aires, Dario Gabriel Rodriguez, conhecido artisticamente como Rio Loko, é um talentoso rapper argentino com mais de 10 anos de história na cena do rap. Desde seu humilde começo no Vieja Lleca Crew até suas colaborações com artistas de renome internacional, Rio Loko continua a deixar sua marca na indústria da música Atualmente, ele está focado em seu projeto solo e na produção de videoclipes que capturam a essência de sua música e identidade.

Para os fãs ansiosos para ouvir o lançamento de "Me Voy Para El Park" e assistir ao videoclipe, Rio Loko convida todos a participarem desta jornada. Não perca este lançamento imperdível que promete levar os ouvintes a uma viagem pela cultura do skate e pela vibrante cena musical de Buenos Aires.

CONFIRA A LETRA DE "ME VOY PARA EL PARK"

Escrita por Rio Loko

Lios de guita, o un dia agotador, desconectate, pa' todo hay solución,

relájate, ese armate, y si no tenes mandate y despreocupate,

Si pinta morning, o sale sesh, te aseguro que de una, de acá vos te vas fresh,

si pega el sol, te llega al alma,

y si el cielo está nublado te genera calma,

Con unos trucos se rompe la rutina, y cuando bajan todas te olvidaste de tu vida

el agite de los skaters de la pista,

y las tablas que golpean compartiendo la

alegria.

La gente que pasa, flashea y nos mira,

y con una sonrisa ellos aplauden la caída,

a la gilada ni cabida, disfruto la vida,

esto es cultura, no es una movida,

You Fuck, me cayó el mensaje, yo me voy

para el park

Si me llaman bro yo me voy para el park, Ah! Yo me voy para el park!!! X4

Dale dale pá! Una más, tarde o temprano en

unos tiros la

bajas,

Dale dale pá! chekeatela rompiendola en el

plano, descociendola el hubba

Dale dale pá! Viste te encascaste, no solo la bajaste sino que la combinaste,

Dale dale pá! Goza, esto es skateboarding directo desde Argentina

Esto va dedicado a un skater que sabia, al King del backside heel, al super, ale; el nigga,

un trago al suelo, un truco al cielo,

y ahora bajan todas por el negro en pleno vuelo,

Dale dale pá! Una más, tarde o temprano en

unos

tiros la bajas,

Dale dale pá! chekeatela rompiendola en el

plano, descociendola el hubba

Dale dale pá! Viste te encascaste, no solo la bajaste sino que la combinaste,

Dale dale pá! Goza, esto es skateboarding directo de Argentina

Si me llaman bro yo me voy para el park, Ah! Yo me voy para el park!!! X8