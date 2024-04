Novos Baianos: 52 anos depois, Didi Gomes anuncia shows inéditos pelo Brasil e gravação de single

Alto contraste

Projeto inclui turnê em resposta à faixa "Um Bilhete Para Didi", do álbum "Acabou Chorare", eleito o "Maior Disco de Todos os Tempos" pela Revista Rolling Stone

Após 52 anos, o cantor, compositor e multi-instrumentista Didi Gomes anuncia uma turnê inédita. Intitulada "A Resposta do Bilhete", a série de shows se inspira na renomada canção "Um Bilhete para Didi", do álbum "Acabou Chorare", dos Novos Baianos, tido pela revista Rolling Stone como o "Melhor Álbum de Todos os Tempos", marca um projeto aguardado há mais de cinco décadas pelos fãs de uma das maiores bandas brasileiras.

O show, que tem estreia no SESC Copacabana no dia 23 de abril, marca ainda a gravação da faixa que dá nome ao projeto. Além disso, percorrerá outras unidades do SESC Rio.

Composta originalmente por Jorginho Gomes em apresentação à chegada de seu irmão, Didi Gomes, aos Novos Baianos, "Um Bilhete para Didi" foi um prelúdio do encontro que nunca aconteceu oficialmente e por meio século ficou sem resposta. Penúltima faixa do disco "Acabou Chorare" (1972), é a única instrumental e também a única composta por Jorginho Gomes. O título refere-se à época em que o baixista Dadi Carvalho deixou o grupo por um tempo (ele depois formaria o A Cor do Som) e os Novos Baianos convocaram o músico Didi para tocar em seu lugar. A concretização do projeto, no entanto, nunca aconteceu, deixando uma lacuna que só agora será preenchida.

Caçula dos irmãos Gomes (Pepeu e Jorginho), além de baixista é também compositor de músicas como "Masculino e Feminino", "Sabor de Salsa" e "Araruama", Didi Gomes tem grande importância e contribuição na história da música brasileira. Gravou diversos discos com os Novos Baianos e com outros artistas como Gilberto Gil, Luiz Melodia, Ivete Sangalo e Raul Seixas. Além disso, fez parte da formação da Cor do Som como baixista e tocou com Jimmy Cliff, onde foi presenteado com o baixo que usa até hoje em seus shows.

"Sempre fui cobrado para responder o famoso bilhete, então é uma felicidade enorme poder finalmente entregar esse projeto e essa música inédita pros admiradores do meu trabalho e da minha carreira. Estou preparando um super show, com novos arranjos e muito som. Espero todos vocês nessa temporada no Sesc", comemora Didi.

"A Resposta do Bilhete" é mais que um show, é a celebração de uma história virtuosa de sucessos e a resposta que os fãs de uma das bandas mais aclamadas da música brasileira aguardavam por anos.

O projeto

Idealizado pelas produtoras culturais Carla Dias e Débora Bendito, das produtoras Sarau Produções e Tecnicolor, o projeto trata de 4 shows em unidades do SESC no Rio de Janeiro. Com estreia no dia 23 de abril, no SESC Copacabana, o evento percorrerá outras unidades do SESC Rio.

"Tirar finalmente esse projeto do papel está sendo uma realização pessoal e profissional. Junto com minha parceira de projetos, Débora Bendito, que nunca larga a minha mão, vamos deixar um legado na história da música e enaltecer esse artista importante, que tem uma contribuição enorme dentro da música brasileira. Salve a música baiana, instrumental e o mago do baixo, Didi Gomes. Obrigada pela confiança de hoje e sempre na Sarau Produções e no meu trabalho.", explica Carla Dias.

Para Débora Bendito, o projeto visa preencher uma lacuna. “Foi um mix de emoções quando a Carla Dias me apresentou a ideia desse projeto e depois uma grande felicidade termos sido contempladas neste edital do SESC. Pra mim é uma honra fazer parte da produção desse show que preencherá uma lacuna da história da música brasileira e que fará parte da história do Didi Gomes e também da família Novos Baianos.", acrescenta.

Além de Didi Gomes, "A Resposta do Bilhete" contará ainda com participação de Jorginho Gomes, baixista do Novos Baianos; Barbara Ferr, cantora e compositora que integrou o musical dos Novos Baianos, dirigido por Davi Moraes e Pedro Baby; Xulli, guitarrista, filho mais novo de Pepeu Gomes, que interpretou o pai em musical dos Novos Baianos; e Daniel Imenes, guitarrista, compositor, cantor, produtor e diretor do projeto de educação musical no Clube da Música.

SERVIÇO

Didi Gomes - A Resposta do Bilhete

Data: 23 de abril

Horário: 19h

Local: SESC Copacabana

Endereço: R. Domingos Ferreira, 160 – Copacabana

Informações: falecomagente@ sescrio.org.br

Vendas: https://www.sescrio. org.br/programacao/musica/ didi-gomes-a-resposta-do- bilhete/

Horários de funcionamento

Bilheteria: (21) 3180-5226

Terça a sexta, 9h às 20h

Sábado, domingo e feriado das 14h às 20h.