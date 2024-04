O futuro da humanidade Peça baseada na obra de Augusto Cury, com kadu Moliterno, terá duas sessões no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas

Alto contraste

A+

A-

Peça baseada na obra de Augusto Cury, com kadu Moliterno, terá duas sessões no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

O Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas apresenta duas sessões do espetáculo “O futuro da humanidade”, da obra de Augusto Cury, nos dias 23/3, sábado, às 20h, e 24/3, domingo, às 18h. A trama gira em torno de Marco Polo, jovem psiquiatra idealista que se rebela contra os métodos de tratamento psiquiátricos convencionais, nos quais o uso de psicotrópicos prevalece sobre a terapia psicológica, negligenciando as particularidades mentais de cada indivíduo. Os ingressos, que podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro ou no site da Sympla, custam no Setor I, R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia), valor solidário, mediante doação de alimento não perecível, R$ 90. No Setor II, R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia), valor solidário R$ 80. A classificação é de 10 anos.

Dirigida por Rogério Fabiano, a peça explora as complexidades da mente humana. Marco Polo, personagem central do espetáculo, desenvolve suas próprias teorias terapêuticas, advogando por uma abordagem humanizada e individualizada da saúde mental. Paralelamente, ele enfrenta desafios pessoais ao buscar o amor de uma mulher insegura que esconde um segredo significativo. O elenco conta com as atuações de Kadu Moliterno, Pedro Pilar, Guilherme Uzeda, Thalita Drodowsky, Silvana França e Rodrigo Banks.

O espetáculo é uma adaptação da obra homônima de Augusto Cury, feita pelo próprio autor junto a roteirista Ingrid Zavarezzi. No espetáculo, se destacam temas cruciais em tempos sombrios, como as questões da depressão, da ansiedade e da importância da psicoterapia. A montagem observa a relevância desses temas e expressa a esperança de que a história de superação e esperança toque o público assim como a obra literária.

Em “O futuro da humanidade”, a saúde mental, a ética médica, o preconceito e a discriminação enfrentados por aqueles que lidam com problemas mentais são abordados com delicadeza e assertividade. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 12% da população brasileira, aproximadamente 23 milhões de pessoas, lidam com algum sofrimento mental.

Serviço:

O futuro da humanidade

Data: 23 e 24 de março de 2024

Horário: sábado, às 20h, domingo, às 18h

Classificação: 10 anos

Ingressos: Setor I, R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia), valor solidário, mediante doação de alimento não perecível, R$ 90. No Setor II, R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia), valor solidário R$ 80.

COMPRE AQUI

Horário de funcionamento da bilheteria: de terça a sexta-feira, das 12h às 20h ou até 30 minutos após o início do espetáculo. Sábados, domingos e feriados, 3h antes do início da sessão e até 30 minutos após o início do espetáculo.

Horário de abertura da plateia para entrada do público: 30 minutos antes do horário da apresentação.

Mais informações: (31) 3516-1360.

Estacionamento com acesso interno: entrada pela rua da Bahia, ao lado do Teatro. Após estacionar o veículo, o usuário chega ao Teatro por elevador interno, com rapidez e segurança. O Estacionamento fica aberto até meia hora após o fim do espetáculo.

Siga as redes sociais oficiais da Cultura do Minas:

Facebook: /mtccultura

Instagram: @mtccultura

Centro Cultural Unimed-BH Minas

Rua da Bahia, 2.244 - Lourdes. Belo Horizonte - MG