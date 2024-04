Otávio Cillo lança última parte do DVD "Otávio Cillo Ao Vivo"

Alto contraste

Cantor apresenta a inédita "Problema de Longe" e regravações em formato pout-pourris

Ouça aqui

O cantor e compositor Otávio Cillo chegou nesta última semana em todas as plataformas digitais com o álbum completo do audiovisual "Otávio Cillo Ao Vivo".

Nesta última parte, ele apresenta para os fãs a canção inédita, "Problema de Longe", com composição de Matheus Costa e Lucas Ing, que vem acompanhado do vídeo oficial, no YouTube. Além da faixa foco, o artista traz também a regravação em formato pot-pourris de "Sorte Que Cê Beija Bem/Coração Apertado" e "Sinal Disfarçado/Humilde Residência". Os vídeos serão disponibilizados no canal do artista nos dias 03 e 10 de maio respectivamente.

"Problema de Longe" fala sobre uma garota, que acaba conquistando todos em sua volta e não tem advogado que tire ela do coração atingido. Mas, do outro lado existe um outro problema, que sabe reconhecer um problema de longe. "Sou experiente que eu não nasci ontem /Sorte que eu me identifico /Já fiz muito isso/ Já enganei de monte/ Problema reconhece problema de longe", canta Otávio em um dos refrões.

"'Problema de Longe' é diferente de todo o DVD. Foi uma música que achamos boa desde o começo, mas deixamos em stand by. Mas, quando colocamos para tocar no carro, que é nosso termômetro, vimos que essa faixa não poderia ficar de fora deste projeto e deixamos ela para encerrar o projeto com chave de ouro", destacou Otávio Cillo.

"Otávio Cillo Ao Vivo" foi gravado na Villa BBM, em Alphaville, na cidade de Santana de Parnaíba (SP), com produção de Diego de Souza e direção de vídeo de Will Santos.

"É gratificante demais chegar ao fim deste projeto iniciado ano passado, principalmente vendo a reação do público com os lançamentos das músicas. É o fim deste DVD, mas o começo de uma nova fase que chegará em breve", finaliza o cantor.