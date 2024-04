Paulo Luiz comemora o Dia do Trabalhador na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá O cantor, compositor e intérprete Paulo Luiz apresenta o projeto “Ecos do São Carlos - Apresentação Musical de Paulo Luiz" comemorando...

O cantor, compositor e intérprete Paulo Luiz apresenta o projeto “Ecos do São Carlos - Apresentação Musical de Paulo Luiz" comemorando o Dia do Trabalhador, com entrada gratuita

Nascido e criado no Morro do São Carlos, Paulo Luiz presenteia ao público mais do que um simples shows, será um tributo à rica herança cultural do Morro do São Carlos, no dia 01 de maio, celebrando o Dia do Trabalhador, na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá, às 15h, com entrada gratuita.

“Ecos do São Carlos - Apresentação Musical de Paulo Luiz” surgiu no coração do Morro do São Carlos, que fica localizado no bairro do Estácio, reconhecido por sua tradição cultural, que gerou inúmeros mestres da música brasileira. Porém, mesmo com tanta riqueza e diversidade cultural, enfrentam desafios sociais gigantescos, incluído a desigualdade racial.

Este grandioso projeto conta com o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital de APOIO À MÚSICA Nº 06/2023 - MÚSICA NAS RUAS RJ, apresentam “Ecos do São Carlos - Apresentação Musical de Paulo Luiz", que engloba em seu cerne o prospector de alcançar os moradores da comunidade e regiões adjacentes, amantes da música brasileira, em especial ao samba.

Paulo Luiz, apresenta um repertório de primeira linha com composições de mestres consagrados como, Almir Guineto, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, entre outros mais, garantindo ao público uma experiência com muito samba e alegria.

O evento inclui um espaço reservado para pessoas com mobilidade reduzida, tradução em libras, comunicação acessível com uma equipe treinada e capacitada para atender e dar suporte a pessoas com deficiência, além de ter uma forte participação da comunidade local com a inclusão de e acolhimento para todas as orientações sexuais e identidades de gênero.

É importante destacar a forte promoção da igualdade e da diversidade transmitindo mensagem poderosa de antirracismo que se faz tão importante atualmente.

Paulo Luiz tornou-se uma figura emblemática para a Escola de Samba Estácio de Sá, sendo o criador da Escola Mirim e servindo de inspiração para as novas gerações da comunidade.

Sobre Paulo Luiz

Nascido e criado no Morro do São Carlos, Zona Norte do Rio de Janeiro, o cantor, compositor e intérprete Paulo Luiz começou seus primeiros passos dentro da comunidade ao lado de outras crianças, em um projeto de um vizinho.

Aos nove anos, já tocava quase todos os instrumentos de percussão e aos dez anos começou a cantar. Após este encontro, o menino Paulo e a música nunca mais se separam. O próximo passo foi especializar-se em canto na Escola de Música Villas Lobos.

Aos quinze anos, já ingressava na carreira de intérprete no Grêmio Recreativo da Escola de Samba Mirim Sementes do Estácio, atualmente chamada Nova Geração da Estácio, onde permaneceu até os 18 anos.

Paralelamente entrou no grupo de pagode e samba “Um Jeito de Ser”, também do Estácio, como vocalista.

Apresentando-se em vários locais Zona Sul, Norte, Subúrbio, Oeste e Centro do Rio de Janeiro, sempre acompanhado por sambistas consagrados, como: Leci Brandão, Marquinho Sathan, Dominguinhos do Estácio, Jorge Aragão, entre outros mais.



O auge do grupo foi em 2007, quando o produtor e empresário Josimar Monteiro levou os músicos para uma série de shows em Tóquio, Japão, em uma turnê de 40 dias no Hotel Grand Sheraton Bay.

Atualmente, Paulo Luiz segue em carreira solo, levando sua música por todo o Brasil.

SERVIÇO:

Evento: Projeto Ecos do São Carlos - Apresentação Musical de Paulo Luiz

Data: 01 de maio de 2024 - (quarta-feira)

Horário: 15h

Local: Quadra da Escola de Samba Estácio de Sá

Endereço: Av. Salvador de Sá, 206-208 - Cidade Nova

Evento Gratuito