Plaza Premium Group inaugura lounge no Aeroporto Internacional de Nairobi

O Plaza Premium Group (PPG) acaba de anunciar a inauguração de seu mais recente espaço, o Plaza Premium Lounge Nairobi Jomo Kenyatta International. Com localização estratégica no segundo piso do Terminal 1 D, junto ao portão 4, o lounge oferece fácil acesso aos passageiros que desejam desfrutar de suas comodidades, conforto e beleza antes do embarque.

Logo na entrada do lounge, os viajantes são, imediatamente, envolvidos pelo abraço da arquitetura africana, em um espaço temático exclusivo que reflete o compromisso do PPG com práticas ecológicas e iniciativas de sustentabilidade, ao mesmo tempo em que proporciona uma mistura harmoniosa de negócios e lazer.

Projetadas para anteder as necessidades de todos os viajantes, as instalações do lounge são integradas por salão premium; área de alimentos de bebidas, com uma seleção variada de delícias gastronômicas, incluindo opções europeias e continentais, além de opções vegetarianas, sem gluten, café, chá, refrigerantes e uma seleção de chope e vinhos da casa.

O wi-fi gratuito ajuda a manter os viajantes conectados, enquanto uma sala de estar se confirma uma espaço confortál para relaxar e descontrair. A infraestrutura é integrada, ainda, por showers, incluindo versões adaptaas para pessoas com mobilidade reduzida e uma estação especial e equipada para cuidados com bebês, além de painel de exibição de voos e sala de orações.

Sobre Grupo Plaza Premium

O Plaza Premium Group, sediado em Hong Kong e fundado em 1998, é um fornecedor global pioneiro de serviços de hospitalidade aeroportuária. Com a missão de tornar as viagens melhores, o grupo introduziu o primeiro conceito independente de lounge em aeroporto do mundo. Hoje, o PPG opera a maior rede de lounges de aeroportos internacionais e oferece uma experiência aeroportuária de 360 graus com 13 marcas em seu portfólio, abrangendo mais de 250 locais em mais de 80 aeroportos em todo o mundo. De marcas de lounges de aeroportos (Plaza Premium Lounge e Plaza Premium First), a hotéis de terminais (Aerotel & Refreshhh by Aerotel), a serviços de concierge (ALLWAYS), uma variedade de conceitos de refeições em aeroportos, recompensas globais e programas de associação (Smart Traveller) e ecossistema de experiência de viagem (oneTECO), o grupo está na vanguarda da transformação da experiência aeroportuária para melhor através de soluções inovadoras e lideradas por humanos.

O compromisso do PPG vai além das suas próprias marcas, pois também fornece soluções de gerenciamento de lounges e hospitalidade para companhias aéreas líderes, alianças e corporações em todo o mundo. As parcerias incluem nomes renomados como American Express, Capital One, Cathay Pacific Airways, SkyTeam, Star Alliance, Visa e muitos mais.

Com uma equipe de mais de 3.500 talentos dedicados, O PPG atende mais de 20 milhões de passageiros globais anualmente. Através de uma busca contínua pela inovação e excelência, o grupo está experimentando um crescimento exponencial globalmente.