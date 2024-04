“Puppet Fiction – Contos Improvisados” faz curta temporada no Teatro Poeirinha, em Botafogo Com muita música e improvisação, peça inova com interatividade entre atores, bonecos e plateia

Com a proposta inovadora de elevar ao máximo a participação do público, “Puppet Fiction – Contos Improvisados” chega ao palco do Teatro Poeirinha, em Botafogo, para curta temporada de 4 a 28 de abril, de quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h. Nesse espetáculo de improvisação teatral narrativa, histórias são criadas no momento a partir de sugestões da plateia na interação entre atores, bonecos (puppets) e música.

Um velho e falido escritor, representado por um boneco, é pressionado pelo seu chefe a escrever um conto, mas tem um terrível bloqueio criativo. Desesperado, ele encontra na plateia a esperança e a inspiração para vencer sua crise, coletando sugestões para escrever um conto que mude sua própria história de fracassos.

Com um histórico de mais de dez anos de pesquisa de técnicas de improvisação teatral, quando já incluía o uso de músicas improvisadas na cena, a Cia Teatral Baby Pedra e o Alicate decidiu expandir sua área de interesse na utilização de puppets, quando um de seus integrantes começou a produzir bonecos e estudar a arte de dar vida a eles em cena.

- O grupo abraçou a iniciativa, percebendo a vitalidade que a utilização dos bonecos trazia para as histórias improvisadas. O prazer e a poesia que surge a partir dessa mistura de elenco de puppets e atores improvisando e cantando juntos no palco, foi o que impulsionou a criação de "Puppet Fiction", que agora se aventura na cena teatral carioca para mostrar uma peça diferente de tudo o que já foi visto. Todas as noites, um espetáculo inédito - revela Adriano Pellegrini, que integra o elenco da companhia e do espetáculo.

Ficha técnica:

Elenco: Adriano Pellegrini, Bernardo Sardinha, Carlos Limp, Giovanna Azevedo, Taiyo Omura e Thaine Amaral

Direção artística: Cia Baby Pedra e o Alicate

Música e Sonoplastia: Taiyo Omura

Iluminação: Pedro Garcia

Figurino: Arlete Rua

Produção: Bia Souto Maior

Design de Arte: Leonardo Morrot

Assessoria de imprensa: Carlos Pinho

Serviço:

Temporada: de 4 a 28 de abril

Dias e horários: quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Poeirinha - rua São João Batista, 104, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ

Entrada: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), vendas pelo site https://bileto.sympla.com.br/event/92292/d/246279/s/1680342

Classificação indicativa: 12 anos

Duração: 75 minutos