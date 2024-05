Rian Semy fala sobre renascimento pessoal em seu EP de estreia "Solar"

Alto contraste

A+

A-

O novo trabalho fala sobre superação pessoal e conta cinco composições autorais, sendo três canções inéditas

Ouça agora o novo single nas plataformas digitais

O cantor e compositor Rian Semy, uma das apostas da nova cena da música brasileira, lança seu aguardado EP de estreia, "Solar". O novo trabalho, que já está disponível em todas as plataformas digitais, chega representando o renascimento do artista e marca um novo momento da carreira musical.

Apesar do nome, "Solar" não surgiu da admiração de Rian pelo sol, o astro rei. Em vez disso, o título reflete momentos de superação pessoal e todo o desenvolvimento do trabalho transmite emoções e vivências do artista que contribuíram na sua evolução e sua história.

Publicidade

“Eu passei por momentos muito turbulentos e difíceis na minha vida. Quando consegui superar isso e enxergar uma luz, voltei ao estúdio, comecei a criar essas canções e a reunir amigos em torno desse projeto. 'Solar' me traz de volta a esse lugar de bem-estar. Eu me sinto bem ouvindo e cantando essas músicas, interpretando cada uma delas. E também me sentia bem em todo o processo de composição,” explicou Rian.

O EP conta com cinco canções autorais, escritas pelo artista com a contribuição de NIV1, produtor musical geral do EP e GB Honorato, que colaboraram em algumas das composições deste trabalho.

Publicidade

As faixas "Copão" (feat NIV1) e "Groove Pelo Ar" já foram lançadas anteriormente como single e se encontram disponíveis nas plataformas digitais. Já "Vinhozinho (feat GB Honorato), "Golden Hour" e "Sem Love" são as músicas inéditas que compõem este novo trabalho.

Confira a tracklist de "Solar":

Publicidade

Solar

1 - Copão (feat Niv1)

2 - Vinhozinho (feat GB Honorato)

3 - Groove pelo ar

4 - Golden Hour

5 - Sem Love

A sonoridade do EP chega com uma pegada bem diversa. Ele traz algumas vertentes do R&B, flertando com R&B dos anos 2000, pagode, funk e outros ritmos urbanos. Além disso, também carrega características do baile-charme e do baile de Madureira, se conectando totalmente com as vivências e história do artista. "Eu cresci lá, minha casa era em cima de um bar que tocava esses estilos musicais diariamente, pagodes também", conta Rian.

Quanto ao que espera transmitir com "Solar", ele afirma: "O sol é esse ser que nasce e renasce todos os dias, então é uma forma de se reinventar também. E eu espero muito que isso cause nos ouvintes essa sensação de renascimento, que eles consigam se apropriar disso, sabe? Que esse projeto ilumine quem ouve, quase que como uma oração. Que assim como foi um renascimento para mim fazer esse EP, eu gostaria muito que fosse um renascimento para quem for ouvir", ele declara.

Videoclipes

Para dar ainda mais vida ao projeto, Rian preparou videoclipes para as canções do novo single e que estarão sendo disponibilizados em breve no YouTube do artista.

Redes Sociais:

Instagram: @riansemy

YouTube: Rian Semy

TikTok: @riansemy

Spotify: Rian Remy