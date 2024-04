Ribeirão Rodeo Music destaca cultura sertaneja com Espaço Raiz Evento acontece entre os dias 20 e 30 de abril, no Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto

Evento acontece entre os dias 20 e 30 de abril, no Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto

O Ribeirão Rodeo Music anuncia, dentre as novidades de 2024, o Espaço Raiz, totalmente dedicado para enaltecer a história, a cultura e a tradição sertanejas. O local funcionará nos mesmos dias do evento – 20, 26, 27 e 30/04, das 21h às 03h. A programação inclui diversas atrações culturais; legítima música raiz com a dupla residente Leonam e Manoel; dança catira e folia de reis; exposições de minianimais em pequenos currais, também de LPs de música raiz sertaneja, traias caipiras, bois de sela e outros acessórios do gênero. Também está confirmada uma mostra com imagens e fotografias sobre os 18 anos de história do RRM.

Tradicional culinária do peão estradeiro, a Queima do Alho também estará presente no Espaço Raiz. Preparado pelas comitivas que conduziam as boiadas pelo interior do Brasil, o prato típico composto por arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne e churrasco estará à venda no Espaço, assim como outras porções e bebidas diversas.

De acordo com o produtor Marcelo de Oliveira e Freitas, os ingressos de todos os setores do Ribeirão Rodeo Music garantem acesso ao Espaço Raiz. “Esta área é aberta para todos, desde os apaixonados pela cultura sertaneja até aqueles que desejam conhecer um pouco mais da história e tradição do universo caipira e do nosso rodeio”, explica.

“Será um espaço diferenciado dentro do RRM destinado para toda família, que visa valorizar a cultura sertaneja com a Queima do Alho, música raiz, diversas apresentações e exposições. Assim, o Espaço Raiz celebra esta rica tradição caipira que é o pilar mais autêntico do segmento de rodeio”, acrescenta Matheus Calil, um dos organizadores do evento.

O Espaço Raiz ficará próximo à entrada do camarote Black Lounge. O Ribeirão Rodeo Music acontece nos dias 20, 26, 27 e 30 de abril, no Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto. Os ingressos podem ser obtidos pelo site do RRM.

Line-up Ribeirão Rodeo Music 2024

20 de abril: Ana Castela, Alok, Hugo & Guilherme e Luan Pereira.

26 de abril: Zé Neto & Cristiano, César Menotti & Fabiano, Lauana Prado e DJ Locos

27 de abril: Gusttavo Lima, Pedro Sampaio, Matheus & Kauan e Fred & Fabrício.

30 de abril: Jorge & Mateus, Zezé di Camargo & Luciano, Gustavo Mioto e Ícaro & Gilmar.

Serviço

Ribeirão Rodeo Music

Data: 20, 26, 27 e 30 de abril de 2024

Local: Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto

Venda de ingressos em pontos físicos: Oscar Calçados | Rua Álvares Cabral, 470 (Centro) | Avenida Presidente Kennedy, 1500 – Ribeirânia (Novo Shopping).

Venda On-line: no site do evento, clicando aqui