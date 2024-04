Ritmo do Bem: Kiko Zambianchi traz clássicos nacionais em show em Ribeirão Preto Rod Hanna e Álvaro Petersen farão participação especial com setlist que misturará MBP, pop rock e disco music; todos eles, artistas...

Rod Hanna e Álvaro Petersen farão participação especial com setlist que misturará MBP, pop rock e disco music; todos eles, artistas da ‘casa’, se unem em evento beneficente em prol da Casa das Mangueiras no dia 14 de março. Ingressos estão à venda

As histórias de vida e carreiras profissionais dos artistas Kiko Zambianchi, da banda Rod Hanna e do músico Álvaro Petersen estão interligadas com a música, a amizade entre eles e a cidade de Ribeirão Preto. Toda essa sinergia movimentará o show beneficente organizado pelo projeto Ritmo do Bem, que será realizado no dia 14 de março, às 20h, no Espaço Bella Città, em prol da Casa das Mangueiras.

Todos artistas da ‘casa’ e com carreiras sólidas projetadas nacionalmente, Kiko Zambianchi é quem comandará o show solidário, recebendo no palco Rod Hanna e Álvaro Petersen como convidados especiais, para uma noite em que o setlist promete a mistura de músicas já consagradas e de novos singles passeando pela MPB, black music, pop rock nacional e disco music.

“Será um grande show, juntamente com grandes amigos, parceiros da música e em especial todos ribeirão-pretanos. Álvaro Petersen é um parceiro meu de longa data. A gente teve banda aqui em Ribeirão, chamava “Vida de Rua”, muitos anos atrás. E atualmente, estamos realizando um trabalho juntos com composições para uma produtora na França. Outro convidado especial será a banda Rod Hanna, conhecida por todo mundo. Produzi o primeiro CD deles e eles sempre me convidaram para participar dos shows. Dessa vez, o convite é meu e eles aceitaram participar deste projeto especial”, comentou Kiko.

Toda renda obtida pelo evento será 100% destinada à Casa das Mangueiras, que desenvolve um trabalho social com crianças e adolescentes há 50 anos. Os ingressos do show podem ser adquiridos pelo valor de R$ 80,00 no próprio site www.ritmodobem.com.br e, também, diretamente na Casa das Mangueiras, localizada na Rua Tupinambá, 1457, Vila Recreio, Ribeirão Preto, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, e na loja Arezzo da avenida Presidente Vargas nº 551, Jardim Sumaré.

Kiko Zambianchi

Kiko Zambianchi | Foto: Divulgação

Kiko Zambianchi | Foto: Divulgação

Com mais de 35 anos de carreira, o cantor, guitarrista e compositor ribeirão-pretano Kiko Zambianchi é autor de grandes hits da MPB e do pop rock nacional. Desde que estreou musicalmente com o disco “Choque”, lançado pela gravadora EMI em 1985, viu diversas de suas canções transformadas em temas para programas televisivos. Ele ficou conhecido, ainda, por composições gravadas por Marina Lima, Lulu Santos, Ira!, Paulo Ricardo, Erasmo Carlos e Capital Inicial – parceria em que Kiko fez os arranjos para o Acústico MTV da banda brasiliense, que também gravou o hit “Primeiros Erros”, sucesso de 1985. Outras músicas consagradas do artista são “Rolam as Pedras” e “Eu Te Amo Você”. No final do ano passado, Zambianchi lançou o novo single “Quero Viver a Vida”. A canção foi inspirada no período de isolamento da pandemia da Covid-19. A faixa incorpora influências da black music, apresentando uma pegada Motown, ao mesmo tempo flerta com a MPB.

Rod Hanna

Banda Rod Hanna | Foto: Divulgação

Banda Rod Hanna | Foto: Divulgação

Mesmo com as mudanças que ocorreram na história da música ao longo dos anos, há gêneros que sempre permanecem vivos, como o disco music, estilo que esteve no auge na década de 1970 e foi nome certo nos flashbacks desde então. É também este gênero que faz parte do DNA da banda Rod Hanna. Formada pelo casal ribeirão-pretano Rodrigo Laguna e Nora Hanna, o grupo está na estrada há mais de 30 anos e é considerado como um dos mais completos e performáticos do mundo do disco music. No show, grandes sucessos dos anos 70 de bandas como ABBA, Bee Gees, Kool and the Gang e Donna Summer; dos anos 80 como Erasure, Madonna e A-há; e dos anos 90 como Cher, Spice Girls e Backstreet Boys, além de tributos especais ao grupo Queen, Rita Lee, Roberto Carlos e Tim Maia. Com sete álbuns lançados, a banda Rod Hanna está em atividade desde 1994. O primeiro CD do grupo foi produzido pelo músico Kiko Zambianchi.

Álvaro Petersen

Álvaro Petersen | Foto: Divulgação

Álvaro Petersen | Foto: Divulgação

A arte está presente na vida de Álvaro Petersen desde sempre. O ribeirão-pretano deixou a cidade na adolescência e partiu para Campinas para os estudos universitários, onde também participou da banda Luz Azul, nos anos 90. No entanto, o contato com músicas e artistas veio ainda na juventude, em Ribeirão Preto. Petersen participou de um concurso em um colégio onde conheceu o amigo Kiko Zambianchi. Os dois formaram a banda “Vida de Rua”. Ele também deu vida, movimentos e vozes a personagens como, por exemplo, a Celeste e Godofredo, do Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura, por 27 anos, dentre outros. Em 2012 e 2014, Álvaro Petersen lançou dois discos com músicas autorais. Uma delas leva o nome da árvore “Sibipiruna”, com inspiração da espécie nativa do Brasil localizada na avenida Nove de Julho, em Ribeirão Preto. Além de músico, Petersen é compositor, ator, produtor e professor de direção de arte.

Serviço

Ritmo do Bem: show de Kiko Zambianchi com a participações especiais de Rod Hanna e Álvaro Petersen

Data e horário: 14 de março, às 20h

Local: Espaço Bella Città (Rodovia Anhanguera, km 304, Ribeirão Preto)

Venda Ingressos: R$ 80,00 à venda pela internet (www.ritmodobem.com.br); na Casa das Mangueiras, que fica na Rua Tupinambá, 1457, Vila Recreio, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h; e na loja Arezzo da avenida Presidente Vargas nº 551, Jardim Sumaré.