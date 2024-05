Roberta Miranda agita multidões com os shows da nova turnê INFINITO Artista abrilhantou eventos na Paraíba e no Rio Grande do Norte no último final de semana

Alto contraste

A+

A-

Artista abrilhantou eventos na Paraíba e no Rio Grande do Norte no último final de semana

Arrastando multidões com sua nova turnê de shows INFINITO, a cantora Roberta Miranda foi a atração principal de dois grandes eventos no último final de semana. Consagrada como a eterna Rainha da Música Sertaneja, a artista reuniu uma verdadeira multidão no sábado (11/05) na cidade de Quixaba (PB), onde se apresentou na Praça Pública durante a Festa dos 60 anos de Emancipação Política do Município. Já no domingo (12/05), a veterana agitou em Umarizal (RN), com ingressos esgotados no West Park, onde mais de duas mil pessoas puderam comemorar o Dia das Mães ao som de grandes sucessos.

“Batemos recorde de público nesse final de semana e nada poderia deixar o meu coração mais feliz. Fiquem de olho na agenda, galera, pois a turnê INFINITO está linda e espero contar com o carinho e a presença dos meus fãs por todo o Brasil”, diz a cantora que estará se apresentando nos próximos dias na Virada Cultural de São Paulo (18/05), em Sorocaba – SP (25/05) e em Itapecerica – MG (31/05).

Além do êxito com a nova turnê, Roberta Miranda está comemorando também duas indicações ao 31º Prêmio da Música Brasileira. A lista completa dos 88 artistas indicados nas mais de 30 categorias foi revelada nessa segunda-feira (13/05) e traz o nome da eterna Rainha da Música Sertaneja nas categorias “Intérprete Sertanejo” e “Lançamento Sertanejo”, com a música “Desatemos os Nós” – single apresentado em 2023, no qual ela convida o público a uma reflexão sobre o amor e as formas de amar. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 12 de junho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com apresentação de Regina Casé, e celebrará o legado de Tim Maia.

Publicidade

Para saber mais, acesse:

Facebook: RobertaMirandaOficial Instagram: robertamiranda

YouTube: RobertaMirandaRM |Twitter: @RobertaMiranda1