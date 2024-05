Rua 3: A Nova Aposta da Música Brasileira

Alto contraste

Pedrinho Black e Marianno estão prontos para revolucionar a cena musical com o lançamento de seu novo projeto, Rua 3. Com uma mistura única de Trap BR, Pop, RnB, Pagode e Rock, a banda promete ser uma das grandes apostas do cenário musical atual.

Rua 3 se destaca pela sua versatilidade e inovação, trazendo uma sonoridade que reflete a diversidade e a riqueza cultural do Brasil. Com influências que vão desde os ritmos urbanos até as tradições do pagode e a energia do rock, Pedrinho Black e Marianno mostram que estão prontos para conquistar um público variado e exigente.

O primeiro single da banda, MADE IN SP, será lançado no dia 07 de junho, marcando o início de uma trajetória que tem tudo para ser de grande sucesso. Este lançamento promete cativar os ouvintes com suas letras envolventes, batidas contagiantes e uma performance que só Pedrinho Black e Marianno conseguem entregar.

Fiquem atentos e acompanhem Rua 3 nas redes sociais para não perder nenhuma novidade desse projeto que veio para ficar e fazer história na música brasileira.

