SeaWorld Orlando anuncia retorno de festival latino com ainda mais entretenimento e gastronomia

O festival Viva La Música, que celebra a cultura latina, está de volta e, o melhor: a tempo de comemorar o 60º aniversário do SeaWorld. O evento retorna com ainda mais datas. Serão cinco fins de semana a partir de 1º de junho. Os visitantes do parque poderão aproveitar as cores, sons e sabores deste festival animado que apresenta artistas latinos renomados. Os shows acontecem no Nautilus Theatre, um refúgio refrescante do verão da Flórida, e inclui ritmos como salsa, bachata e reggaeton. O ingresso regular do parque inclui a entrada para as apresentações musicais.

Além disso, todos poderão provar sabores inspirados no Caribe, Espanha, América Central e do Sul. Pratos selecionados pelo chef, como Bacalaitos, Arepas, Arroz Con Pollo, e muito mais, estarão disponíveis em tendas gastronômicas por um valor adicional.

Apresentações musicais imperdíveis

O Viva La Música apresenta diferentes shows ao vivo que animarão a festa enquanto as famílias se divertem e aprendem mais sobre a cultura latina. A agenda de shows inclui:

2 de junho - Sergio Vargas

9 de junho – Proyecto Uno

16 de junho – Tony Vega

23 de junho – Milly Quezada

30 de junho – Jon Secada

Sabores deliciosos aos finais de semana

Além de apresentações musicais animadas, o festival também conta com gastronomia inspirada por sabores latinos, incluindo:

Novo! Steak or Chicken Pinchos – espeto de carne ou frango, servido com molho barbecue e pão com ervas e alho

Novo! Frozen Pina Colada Served in a Fresh Pineapple – frozen de piña colada servido com abacaxi fresco

Novo! Guava & Queso Empanada – Empanada com massa crocante, recheada com goiabada e cream cheese

Novo! Arroz con Pollo - Frango temperado, arroz, cebola, temperos latinos e vegetais

Novo! Seafood Paella – arroz colorido com açafrão, mexilhões, camarões e vegetais

Novo! Flan – sobremesa de creme assado com calda de caramelo

Novo! Quesito – massa folhada, cream cheese e cobertura de açúcar

Degustação de Tequila 21Seeds – 21Seeds é reconhecida por suas tequilas com sabor exclusivo. Esta destilaria liderada por mulheres cria aromas frescos e naturais utilizando pepinos, jalapeños, laranjas e muito mais, em suas seleções exclusivas de tequila.

Sobre o SeaWorld

O SeaWorld é um parque temático de vida marinha, um zoológico e aquário certificado que proporciona experiências com significado enquanto inspira e ensina os visitantes de todas as idades a proteger a vida marinha. Ao receber milhões de visitantes todos os anos, os parques oferecem experiências enriquecedoras como encontros próximos com animais, atividades educacionais, atrações inspiradas da vida marinha, eventos especiais e muitas outras opções de entretenimento. Por mais de 60 anos o SeaWorld lidera ações de conservação da vida marinha dentro e fora de seus parques por meio de ciência, educação e cuidado humanizado aos animais, o que lhe rendeu certificação da American Humane e credenciamento pela Alliance of Marine Mammal Parks and Aquariums e pela Association of Zoos and Aquariums. O SeaWorld é uma das maiores organizações de resgate de animais marinhos do mundo e já ajudou mais de 41 mil animais até o momento. O SeaWorld Conservation Fund, fundação sem fins lucrativos criada em 2003, já destinou mais de U$20 milhões a quase 1400 organizações para ajudar projetos de pesquisa em todos os continentes. Uma parte do dinheiro arrecadado no parque é enviado ao fundo para apoiar esses projetos de conservação a longo prazo. O SeaWorld tem parques em Orlando, (Flórida), San Antonio (Texas), San Diego, (Califórnia) e Abu Dhabi (Emirados Árabes). O SeaWorld faz parte do portifólio de marcas de parques temáticos do United Parks & Resorts, Inc. (NYSE: PRKS). Para mais informação, visite SeaWorld.com.