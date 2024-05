Sesi Sertãozinho recebe Fat Family em show gratuito

Alto contraste

A+

A-

Grupo se apresenta no dia 06 de junho em celebração aos seus 25 anos de carreira

Não existe um brasileiro sequer que não tenha se embalado ao som de Fat Family nos anos 1990 e 2000. Uma das maiores referências do R&B do país, o grupo voltou aos grandes palcos e agora celebra seus 25 anos de carreira em um show contagiante e imperdível no dia 06 de junho, às 20 horas, no Sesi Sertãozinho.

A entrada é gratuita e o público pode garantir a reserva de ingressos de forma online, pelo sistema Meu Sesi, a partir das 8 horas do dia 23 de maio.

Clientes Sesi possuem prioridade nos convites: podem retirar nos dias 20 e 21 de maio, das 10h às 18h na secretaria do clube do Sesi Sertãozinho. É necessário que o titular apresente a carteirinha com plano ativo para efetuar a retirada.

Publicidade

Atualmente composto pelas irmãs Suzete Cipriano, Kátia Cipriano e Simone Cipriano, o Fat Family se apresenta com banda completa e nova direção artística que traz arranjos contemporâneos e cheios de groove aos grandes hits da carreira.

Originalmente composto pelos sete irmãos Sidney, Simone, Suzete, Katia, Celinha, Deise e Celinho, o primeiro disco, “Fat Family”, foi lançado em 1998, com os hits “Onde Foi que Eu Errei”, “Jeito Sexy” e “Gulosa”. A oitava irmã, Suely, se juntou ao grupo no segundo álbum, “Fat Festa”, que, com produção de Memê, inclui sucessos como "Madrugada", "Eu Não Vou" e mais.

A discografia do grupo ainda conta com o álbum Fat Family de 2004 com "Pra Onde For, Me Leva" e "Fim de Tarde" e o single "Mexe Esse Pescoço" (2016). Um repertório marcante, nostálgico e que acompanha gerações.