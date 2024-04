Shakira lança o álbum "Las Mujeres Ya No Lloran" acompanhado do vídeo oficial de "Puntería" "Uma mistura emocional de força e vulnerabilidade, alternando entre pop, EDM, rap, reggaetón e baladas" - The Times

Las Mujeres Ya No Lloran marca o primeiro álbum de Shakira em sete anos e é um testemunho deslumbrante de sua resistência e força, assim como do poder da música para transformar até mesmo as experiências mais difíceis em momentos memoráveis.

O álbum conta com 16 faixas, incluindo 8 canções novas, um novo remix e 7 sucessos anteriores, incluindo "Music Sessions Vol. 53" com Bizarrap, "TQG" com Karol G, "Monotonía" com Ozuna, "Te Felicito" com Rauw Alejandro, "Copa Vacía" com Manuel Turizo e mais. As 7 faixas previamente lançadas já acumulam um total combinado de 3.7 bilhões de reproduções no Spotify.

Junto com o lançamento do álbum, Shakira lançou o videoclipe de sua nova e contagiante canção pop "Puntería" com Cardi B. Dirigido por Hannah Lux Davis, o vídeo também conta com a estrela da série Emily in Paris, Lucien Laviscount, em um papel especial - assista AQUI.

Em uma entrevista exclusiva para a capa do jornal Times do Reino Unido, Shakira disse sobre o álbum: "[É] a transformação da dor em criatividade, a frustração em produtividade, a raiva em paixão, a vulnerabilidade em resistência. Houve tantas partes da minha vida que desmoronaram diante dos meus olhos e tive que me reconstruir de alguma forma, recolhendo os ossos do chão e juntando todos eles. E a música foi o adesivo que manteve tudo unido".

Shakira também disse ao Times que o vídeo de "Puntería" ocorre em "um planeta onde as mulheres governam como Amazonas, que são as filhas de Artemisa. Eu o persigo [Lucien] e ele cresce pernas e se torna humano. É muito feminino e bonito, com uma história muito interessante que é uma analogia ao empoderamento das mulheres".

Shakira comemorou o lançamento de seu álbum com um evento experiencial no Hard Rock Live em Hollywood, FL, patrocinado pelo Seminole Hard Rock Hotel & Casino e Sony Music Latin. Na segunda-feira, Shakira se apresentará no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Ela também se juntará ao Jimmy no sofá para falar sobre o novo álbum e mais.

Shakira ocupa o posto de artista latina feminina mais vendida na história, com uma trajetória de décadas de inovação e sucesso, mas tem continuado a consolidar seu status lendário no último ano devido ao sucesso avassalador de seus lançamentos recentes. Seu sucesso certamente continuará com o lançamento de seu novo álbum, pois sua resistência, vulnerabilidade, confiança e paixão destacam tanto seus desafios pessoais quanto seus triunfos.

Shakira se associou ao Spotify para oferecer aos fãs acesso a uma Experiência de Álbum de Pré-Lançamento especial. Abaixo está a lista completa de músicas.

Traclist de Las Mujeres Ya No Lloran:

1.⁠ ⁠Puntería x Cardi B

2.⁠ ⁠La Fuerte x Bizarrap

3.⁠ ⁠Tiempo Sin Verte

4.⁠ ⁠Cohete x Rauw Alejandro

5.⁠ ⁠(Entre Paréntesis) x Grupo Frontera

6.⁠ ⁠Cómo Dónde y Cuándo

7.⁠ ⁠Nassau

8.⁠ ⁠Última

9.⁠ ⁠Te Felicito x Rauw Alejandro

10.⁠ ⁠Monotonía x Ozuna

11.⁠ ⁠Bzrp Music Sessions, Vol. 53

12.⁠ ⁠TQG x Karol G

13.⁠ ⁠Acróstico x Milan + Sasha

14.⁠ ⁠Copa Vacía x Manuel Turizo

15.⁠ ⁠El Jefe x Fuerza Regida

16.⁠ ⁠Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Remix Tiësto)

17.⁠ ⁠Punteria (Versión Vinilo)

Sobre Shakira

Shakira é uma cantora e compositora colombiana e vencedora de múltiplos prêmios GRAMMY®. Ela vendeu mais de 95 milhões de discos em todo o mundo e ganhou numerosos prêmios, incluindo três GRAMMYs®, doze Latin GRAMMYs®, e vários World Music Awards, American Music Awards e Billboard Music Awards, para citar alguns. Ela é a artista feminina mais visualizada e uma das cinco melhores artistas em geral de todos os tempos no YouTube, com mais de 20 bilhões de visualizações acumuladas, e a artista latina feminina mais ouvida de todos os tempos no Spotify. O último álbum de Shakira, "El Dorado", alcançou o primeiro lugar no iTunes em 37 países, ganhou o prêmio de Melhor Álbum Vocal Pop no Latin GRAMMY® Awards 2017 e o Melhor Álbum Latino Pop no GRAMMY® Awards 2018. Com mais de 10 bilhões de reproduções, é um dos álbuns femininos mais ouvidos de todos os tempos. Em 24 horas, "SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53" fez história tanto no Spotify, com mais de 14 milhões de reproduções, quanto no YouTube, com mais de 52 milhões de visualizações. A música estreou em 9º lugar na parada Billboard Hot 100 e é outro momento histórico para Shakira, sendo a primeira mulher solo a chegar ao Top 10 na lista com uma música gravada em espanhol. Também é a música em espanhol com mais reproduções em um único dia na história do Spotify. Em setembro, Shakira recebeu o Prêmio MTV Michael Jackson Video Vanguard no MTV Video Music Awards e, em homenagem ao seu prêmio, ofereceu uma impressionante performance de seus grandes sucessos.