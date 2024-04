Show nas águas: competição de vela movimentou a Praia Brava neste final de semana Cerca de 30 barcos participaram da 1ª etapa do maior circuito de regatas do Sul do país, realizado pela Marina Itajaí, neste sábado...

Cerca de 30 barcos participaram da 1ª etapa do maior circuito de regatas do Sul do país, realizado pela Marina Itajaí, neste sábado (24), o que deixou o cenário da Praia Brava ainda mais encantador, além de chamar atenção do público que passou pelo local

Quem esteve na Praia Brava neste sábado (24) teve o privilégio de assistir de camarote uma ‘corrida no mar’. A primeira etapa do Circuito de Regatas Marina Itajaí, maior do Sul do país, reuniu 30 veleiros e mais de 100 competidores. Ao longo do ano, devem ocorrer outras cinco etapas em Itajaí, Navegantes, Balneário Camboriú e Florianópolis.

“Estamos muito felizes. A primeira regata do circuito superou as expectativas. Foram 30 veleiros e mais de 100 pessoas envolvidas no evento. O dia estava lindo e também ajudou bastante. A ideia é que a cada etapa aumente o número de participantes e assim, contribua cada vez mais com o desenvolvimento da náutica e da cultura da vela na nossa região”, destaca o diretor da Marina Itajaí, Carlos Gayoso de Oliveira.

A equipe XeqMat foi a primeira a concluir a Regata garantindo o prêmio Fita Azul. O percurso foi concluído em 59 minutos e 40 segundos. A chegada do veleiro foi festejada pelo público na Marina Itajaí, local onde a embarcação ancorou. A premiação das equipes foi realizada no complexo náutico.

“Me inscrevi de última hora e estava sem tripulação. Faltando poucos minutos para o início da prova, um amigo me apresentou um austríaco que está dando a volta ao mundo de carona apenas com a mochila nas costas e gostaria de me ajudar na prova já que eu estava sem equipe. Ele não falava nada em português e nem eu em alemão. Tentamos nos comunicar em inglês e no final deu tudo certo. O vento favoreceu, fizemos boas escolhas e estratégias e fomos recompensados completando a prova em primeiro lugar”, conta o capitão Roberto Sholl Bailly, do veleiro Xekmat.

Para Bailly a experiência foi incrível e ele pretende continuar no circuito até o final. “O fato de ter chegado em primeiro lugar foi ótimo, mas o verdadeiro prêmio foi ter participado deste grande evento com equipes renomadas, além da troca de experiência com outros velejadores”, complementa.

Já o paranaense Roberto Grupenmacher conta que é a primeira regata que participa em Itajaí com o veleiro Moleza, de 28 pés. “O nosso barco fica em Paranaguá (PR) e viemos velejando para participar do Circuito Marina Itajaí. Voltaremos para casa muito felizes com a conquista em uma das categorias e a ideia é trazer cada vez mais paranaenses para as regatas da marina”, destaca.

Confira as equipes vencedoras de cada categoria:

ORC: Itajaí Sailing Team

BRA-RGS: Tererê

RGS Cruzeiro: Chiara di Luna

Bico de Proa A: XeqMat

Bico de Proa B: Moleza

Calendário das próximas etapas do Circuito Marina Itajaí 2024:

15/06: 2ª Regata Cidade Itajaí por AKIBRA

17/08: Festival Náutico de Navegantes

13/10: Regata de Percurso

São Francisco do Sul (Capri) -> Marina Itajaí

Joinville (JIC) -> Marina Itajaí

Florianópolis (Iate Clube Veleiros da Ilha) -> Marina Itajaí

19/10: 5ª Regata Marejada + Premiação do Circuito Marina Itajaí 2024

Sobre a Marina Itajaí

Com início das operações em 2016, a Marina Itajaí está localizada no centro de Itajaí, SC, ao lado do Centreventos. Modernos equipamentos como ForkLift para até 12 toneladas e TravelLift para até 75 toneladas, são um diferencial na sua configuração, além do posto de combustível com bandeira BR, sendo a única marina no sul do país com Diesel Verana. Possui espaço gastronômico com dois restaurantes internacionais, o Zephyr Seafood & Nikkei e o Brazero Garcia, com amplo estacionamento, ponto de carregamento de carros elétricos e heliponto. Foi a primeira marina do Brasil com certificação internacional ISO 14.001/2015 e Bandeira Azul.

Mais informações: https://www.marinaitajai.com/