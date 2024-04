Sony Music renova com Guilherme & Benuto, uma das grandes duplas sertanejas da atualidade

Alto contraste

A+

A-

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Spotify:https://open.spotify.com/artist/6m6e7D2TnV0aYMllFFwMxu

Guilherme & Benuto deram um grande salto na carreira entre 2022 e 2023. Eles alcançaram o topo das paradas com diversas músicas, incluindo o grande sucesso “Haja Colírio”, que ficou semanas em primeiro lugar entre as faixas mais ouvidas no Spotify Brasil, além de ter sido a música mais ouvida no mercado musical, sendo 1º lugar na Pró-Música. Para coroar tantas realizações, a dupla renova seu contrato com a gravadora Sony Music e prepara grandes novidades para 2024 – o projeto “Guilherme & Benuto – In Casa, com 9 faixas inéditas ainda neste primeiro semestre, e já está em desenvolvimento um grande trabalho para o segundo semestre.

“É a renovação de um ciclo. Quando assinamos pela primeira vez, lembro da gente chegar com os olhos brilhando, cheio de sonhos. Estar aqui depois de cinco anos é motivo de muita gratidão. A Deus, primeiramente, por permitir que a gente continue realizando nosso sonho”, agradece a dupla.

Juntos desde o início da carreira da dupla, em 2018, quando ainda faziam parte do selo de distribuição da gravadora, a Sony Music caminhou lado a lado de Guilherme & Benuto. Para comemorar a assinatura e marcar o sucesso que é esta parceria, a dupla recebeu quadros comemorativos que simbolizam esse momento. Foram eles:

- Mais de 4 bilhões de streams em áudio e vídeo na carreira;

- Certificação Diamante para “Amando, Bebendo e Sofrendo”: mais de 1 bilhão em áudio e vídeo;

- Certificação Platina Triplo: “Drive In”: mais de 944 milhões em áudio e vídeo;

- Certificação Diamante: “Deu Rolo In Goiânia”: mais de 1.4 bilhão.

“Meu sonho sempre foi ter um quadro desse”, brinca Benuto. “A gente sonha, acredita, mas, quando chega o dia, é emocionante. Estamos muito felizes. Aqui tem muita história, muita madrugada, muita briga, muito choro, muita alegria. Esse quadro resume nossos últimos cinco anos, que foram muito intensos”, contam os artistas.

Com aproximadamente 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 4,2 bilhões de streams totais na carreira, Guilherme & Benuto são donos dos sucessos:

- “Haja Colírio” – Diamante triplo – mais de 570 milhões de execuções, entre áudio e vídeo.

- “Manda Um Oi” – Diamante duplo – mais de 365 milhões de execuções, entre áudio e vídeo.

- “Duas Três” – Diamante duplo – mais de 309 milhões de execuções, entre áudio e vídeo.

- “Milionário” – Platina – mais de 70 milhões de execuções, entre áudio e vídeo.

- Álbum “Deu Rolo In Goiânia” – Platina Triplo – mais de 1,2 bilhão de execuções, entre áudio e vídeo.

- Álbum “Deu Rolo In De Novo” – Platina – mais de 511 milhões de execuções, entre áudio e vídeo.

Em março de 2023 a dupla lançou o DVD completo “Deu Rolo in Goiânia”. O projeto reuniu faixas como “Haja Colírio”, “Assunto Delicado” e “Esse B.O é Meu”. Este foi o terceiro grande projeto de Guilherme & Benuto e chegou para registrar a história dos irmãos, também como compositores. Gravado no Laguna Gastrobar, reduto da música sertaneja em Goiânia, contou com as participações de Hugo & Guilherme, Matheus & Kauan, Turma do Pagode e Xand Avião.

Na sequência, iniciaram o projeto “Deu Rolo De Novo”, com a faixa “Manda Um Oi”, parceria com Simone Mendes, que segue entre as 50 músicas mais ouvidas no Spotify Brasil. Posteriormente, lançaram dois EPs e, no início deste ano, disponibilizaram o trabalho completo, com 16 faixas, incluindo a parceria com Maiara e Maraísa, “Corpo Sexy”.