Sorriso Maroto será atração na apresentação de Thiago Silva no Maracanã

Alto contraste

A+

A-

O jogador Thiago Silva está de malas prontas para o Brasil. No dia 07 de junho , ele será apresentado no Fluminense, clube que o revelou, em uma grande festa que acontecerá no Maracanã. A apresentação do atleta terá show especial do Sorriso Maroto.

Para Sergio Jr, tricolor carioca fanático, é um presente pro futebol brasileiro ter Thiago de volta. “A minha alegria é mais que dobrada, pois ele volta pro meu time de coração. Eu estou num misto de sentimentos pela alegria de voltar com o Sorriso Maroto para tocar no Maracanã, a convite do Fluminense, e receber Thiago Silva de volta. Estou muito ansioso e não vejo a hora”, comemora.

Já para o flamenguista Bruno Cardoso, Thiago é daqueles amigos que não precisa estar perto para estar junto. “Nossa amizade já atravessa décadas mesmo à distância. Me sinto honrado de fazer parte disso com o Sorriso Maroto e de ser a trilha musical dessa data tão importante pra ele. Estamos juntando o útil ao agradável: amizade, música e futebol. Tenho certeza que será um dia épico”, conta.

Os ingressos já estão à venda e o evento também irá recolher doações de alimentos não perecíveis para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.