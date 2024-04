Sucesso pelo Brasil, Adriana Birolli retorna ao Rio de Janeiro com a turnê da comédia "Não" Peça, que faz temporada no Teatro Claro MAIS RJ, em Copacabana, reflete sobre as escolhas que fazemos todos os dias e a dificuldade...

Alto contraste

A+

A-

Peça, que faz temporada no Teatro Claro MAIS RJ, em Copacabana, reflete sobre as escolhas que fazemos todos os dias e a dificuldade de dizer não a pessoas e situações

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Créditos: Nando Machado

Uma comédia para quem tem dificuldade de dizer não! O monólogo “Não!”, estrelado por Adriana Birolli, está de volta ao Rio de Janeiro em temporada no Teatro Claro MAIS RJ, em Copacabana, de 14 de março a 04 de abril, sempre às quintas-feiras, às 20h. Sucesso de público pelo país, a peça está em turnê desde 2023 e já percorreu diversas cidades em São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro.

- Nós temos dificuldade de dizer “não” para os outros, mas vivemos dizendo “não” para nós mesmos. Na peça, somos convidados a reconhecer nossos pontos fracos e fortes quando o assunto é respeitar nossos limites pessoais e impor limites aos outros. Uma tarefa que tem se mostrado bastante difícil para a maioria de nós - conta a premiada atriz, que coleciona diversos trabalhos na TV, no cinema e no teatro e apresenta seu primeiro monólogo.

Drama para a personagem, comédia para o público

Com texto e direção de Diogo Camargos, a trama aborda as escolhas que fazemos todos os dias e instiga o público a refletir sobre suas próprias dificuldades e a se colocar no lugar da protagonista em sua busca incessante pela liberdade de dizer não.

Birolli sobe ao palco para dar voz a uma personagem que faz terapia há dezoito anos para aprender a dizer não e ainda não conseguiu. Com a chegada do seu aniversário, ela não quer ir ao jantar de comemoração e, enquanto se arruma para sair, precisa lidar com as mensagens de sua mãe, irmã, namorado e chefe, mostrando como a dificuldade de dizer não pode nos atingir em todos os campos da nossa vida, seja pessoal, profissional ou familiar.

- Estou amando fazer esse espetáculo. Sentir que através da minha personagem eu consigo abrir essa comunicação tão potente com o público através da comédia. Todo mundo se identifica em algum momento, até mesmo os que inicialmente achavam que não têm dificuldade de dizer não – revela.

Precisamos falar sobre o “não”

O espetáculo acontece em duas camadas de atuação: em uma delas, a atriz fala diretamente com o público e por vezes comenta a história que está sendo narrada e convida a plateia a refletir e a escolher o caminho que deve ser tomado; e em outro momento, ela vive o dilema da personagem. Em turnê nacional há um ano, a atriz relata como a recepção do público a tem impactado e o retorno que tem recebido de profissionais da área da saúde mental.

- Após um ano em turnê vivenciando a resposta incrivelmente positiva do público de todo o Brasil, inclusive de muitos profissionais da área da saúde mental com os quais tive a oportunidade de conversar depois das apresentações, eu posso afirmar que é evidente a necessidade e a pertinência do tema – ressalta.

Serviço:

Não! Uma Comédia sobre a dificuldade de dizer não com Adriana Birolli

Local: Teatro Claro MAIS RJ - Rua Siqueira Campos, 143, 2º piso, Copacabana, Rio de Janeiro – RJ

Temporada: 14 de março a 04 de abril

Dia e horário: quintas-feiras, às 20h

Ingressos: de R$ 70 a R$ 140, vendas pelo https://uhuu.com/evento/rj/rio-de-janeiro/nao-uma-comedia-para-quem-tem-dificuldade-de-dizer-nao-12772

Duração: 65 minutos

Classificação etária: 12 anos

Ficha Técnica:

Atuação: Adriana Birolli

Texto e direção: Diogo Camargos

Iluminação: Leandro Mariz

Cenário e adereços: A Dupla Dinâmica

Figurino: Letícia Birolli

Execução do figurino: Artha Atelier

Direção musical: Carlito Birolli

Produção Musical: Eugênio Fim

Realização: Casona Produções

Produção: Lakshmi Produções e Camargos Camargos Produções

Fotos: Nando Machado

Vídeos: Mauro Marques

Participações afetivas em Off: Dida Camero, Ivan Zettel, Juliana Knust, Letícia Birolli e Maria Joana

Assessoria de imprensa: Carlos Pinho