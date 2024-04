Suel confirma Toni Garrido como participação especial do "Pôr do Suel" em Recife Apresentação de formato único acontece no Parador e também conta com Menos é Mais, Mr. Dan, Marvvila, Priscila Senna e Raphaela Santos...

Alto contraste

A+

A-

Apresentação de formato único acontece no Parador e também conta com Menos é Mais, Mr. Dan, Marvvila, Priscila Senna e Raphaela Santos

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Suel confirmou hoje, 12 de março, todas as participações especiais que estarão ao seu lado durante a gravação do “Pôr do Suel”. Toni Garrido, Menos é Mais, Mr. Dan, Marvvila, Priscila Senna e Raphaela Santos são os nomes que cantarão com o carioca. “Pôr do Suel”, formato único de show que promove horas e horas de pagode ininterrupto, encantou e conquistou o público carioca com várias edições. A conexão entre banda e público é a protagonista do evento recheado de clássicos do gênero reinterpretados por Suel e seus convidados. O sucesso das primeiras apresentações, que tiverem todos os ingressos esgotados, se espalhou para fãs do Brasil inteiro e iniciou a expansão do trabalho. A primeira edição fora do Rio de Janeiro acontece dia 14 de abril, em Recife, no Parador.

Além dos recifenses, ouvintes do Brasil inteiro poderão curtir o registro desse show, que também será lançado como trabalho audiovisual. A intenção de Suel é levar a festa para várias cidades do país e curtir as várias horas de pagode lado a lado com o apaixonado público.

Feliz com a expansão do projeto, Suel comenta: “De Norte a Sul, cada lugar no Brasil tem deixado uma marca em minha jornada, mas é em Recife que o destino do audiovisual Pôr do Suel acontecerá. Estou extremamente entusiasmado por ter a oportunidade de realizar mais um sonho e mal posso esperar para compartilhar tudo o que estamos preparando. Preparem o bolo de rolo, pois estou a caminho! O espetáculo do entardecer recifense marcará mais um capítulo significativo em minha trajetória.”

O “Pôr do Suel” é uma colaboração sem pausas entre Suel, banda e público com um repertório solto e diverso. O artista e convidados cantam grandes sucessos do pagode dos anos 90, incluindo clássicas de nomes como Só Pra Contrariar, Zeca Pagodinho, Jorge Vercillo e músicas que acompanham o músico durante os 20 anos de carreira com o Imginasamba, além de seus lançamentos solo.

Serviço

Pôr do Suel – Gravação de DVD

Local: Parador | Av. Alfredo Lisboa – Recife, PE

Data: 14/04/2024

Horário: 15h

Preços: a partir de R$70

Vendas | https://www.bilheteriadigital.com/por-do-suel-gravacao-do-audiovisual-14-de-abril

Faixa etária: 18 anos