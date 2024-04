Sum 41 se despede em grande estilo com o álbum “Heaven :x: Hell” Último álbum da banda, ícone do pop punk dos anos 2000, conta com 20 faixas inspiradas no punk rock e no heavy metal

Último álbum da banda, ícone do pop punk dos anos 2000, conta com 20 faixas inspiradas no punk rock e no heavy metal

Ícones do punk rock dos anos 2000, a banda canadense Sum 41 se despede oficialmente dos palcos com o álbum duplo Heaven :x: Hell. O álbum duplo encerra em grande estilo uma carreira de quase três décadas. A era vem acompanhada do clipe “Dopamine”, mostrando os altos e baixos de Las Vegas com cenas clássicas da cidade, incluindo um imitador de Elvis Presley celebrando um casamento.

Ouça o álbum Heaven :x: Hell: https://sum41.lnk.to/HeavenHell

Heaven :x: Hell é descrito como o álbum mais ambicioso já lançado pela banda, contendo 20 faixas, divididas entre os lados “Heaven” (inspirado pelo punk rock) e “Hell”, que aposta nos riffs do heavy metal. O trabalho foi antecipado pelos singles “Landmines”, sucesso nas rádios do Brasil e dos Estados Unidos, “Rise Up” e “Waiting on a Twist of Fate”, que já acumulam mais de 25 milhões de streams.

“Eu amo o Sum 41. Tudo o que alcançamos, suportamos e nos mantivemos unidos apesar de tudo. E é por isso que eu acho que é a hora da despedida”, diz o vocalista da banda, Deryck Whibley que, apesar do encerramento das atividades do grupo, garante que momentos incríveis ainda estão por vir. “Houve tantas vezes em que podíamos ter acabado. Por alguma razão, continuamos aguentando. Tenho orgulho disso. É o momento certo para chegar ao fim. Estou colocando toda a minha energia no que está para vir. Esta vai ser a maior turnê das nossas vidas, e quero fazer dela o melhor espetáculo que já fizemos. É isso aí.”, continua.

Com 10 álbuns de estúdio que precedem Heaven :x: Hell, o Sum 41 é formado por Deryck Whibley (vocal e guitarra), Dave Baksh (guitarra), Jason McCaslin (baixo), Tom Thacker (guitarra) e Frank Zummo (bateria). O grupo conta com uma discografia extensa e consistente, repleta de hits que marcaram toda uma geração, como “In Too Deep”, “Fat Lip”, “Still Waiting” e “The Hell Song”, a banda acumula mais de 15 milhões de álbuns vendidos e uma indicação ao Grammy.

TRACKLIST

HEAVEN

1. Waiting On A Twist Of Fate

2. Landmines

3. I Can’t Wait

4. Time Won’t Wait

5. Future Primitive

6. Dopamine

7. Not Quite Myself

8. Bad Mistake

9. Johnny Libertine

10. Radio Silence

HELL

1. Preparasi A Salire

2. Rise Up

3. Stranger In These Times

4. I Don’t Need Anyone

5. Over The Edge

6. House Of Liars

7. You Wanted War

8. Paint It Black

9. It’s All Me

10. How The End Begins

Heaven :x: Hell está disponível em todas as plataformas digitais via BMG/Rise Records.

Siga Sum 41:

