Thiago Jhonathan explora a ‘chicotada’ mineira em seu novo single, “Piriguete” Explorando o gênero musical mineiro, o artista lança sua nova faixa, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, na...

Alto contraste

A+

A-

Explorando o gênero musical mineiro, o artista lança sua nova faixa, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, na sexta (23)

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Foto: Divulgação

Thiago Jhonathan, ou TJ, cresceu ouvindo música sertaneja e durante a infância se apaixonou pelo forró – essa mescla de gêneros musicais o acompanhou durante toda sua carreira musical, sempre trazendo novos sons para sua discografia. Nesta sexta (23), o artista mineiro lança “Piriguete”, novo single que explora o gênero “chicotada”, originário de Minas.

"Escolhemos a música ‘Piriguete’ por ter esse estilo originário do estado onde nasci, Minas Gerais”, conta Thiago sobre a criação da sua nova faixa, acrescentando: “Popularmente conhecido lá [em Minas] como ‘chicotada’, o som da música é uma espécie de lambada”.

Ouça “Piriguete”.

Nunca perdendo suas raízes no forró, o primeiro estilo musical que aprendeu a tocar, “Piriguete” é baseada em uma melodia de forró, acrescentando a sonoridade da ‘chicotada’ ao longo da faixa – que, em si, é uma descendente do estilo nordestino. Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, o single vem com essa pegada inexplorada por TJ.

Na composição, assinada pelo próprio artista, Thiago Jhonathan fala sobre as “mulheres provocantes”, brincando com os estereótipos dessa população. Prezando pelas rimas rítmicas e dançantes, o cantor e compositor canta sobre o risco de se envolver com uma “piriguete”, em suas palavras, já que elas “vão te envolver, e te deixar pirado”.

“Não sei porque falam mal das piriguetes / Elas são um talento coisa linda de se ver / Se ela te pega de jeito, você nunca esquece / Depois me conta, cê vai entender”, canta TJ na abertura de seu novo single.

A música “Piriguete” será lançada em todas as plataformas digitais, incluindo o Youtube, que recebe um videoclipe exclusivo da faixa, com uma performance ao vivo do single por Thiago Jhonathan. O vídeo estará disponível no canal oficial do cantor mineiro a partir do meio dia da mesma sexta do lançamento (23).

Assista “Piriguete”:

“Piriguete” já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Foto: Divulgação

Sobre Thiago Jhonathan: Nascido no interior de Minas Gerais, Thiago Jhonathan, TJ, cresceu ouvindo música sertaneja. Ainda menino, se encantava ao ver o pai tocando acordeom e conheceu o forró vendo seu pai tocar em festas de casamento. Logo, aprendeu tocar acordeom com seu pai. Desde então traçou uma meta em ser um dia um músico, um artista.

Seu primeiro trabalho foi no Grupo Forró Gyga, onde permaneceu por pouco tempo. Depois fundou o grupo Forró Boys em Brasília, em 2008, onde ele teve grande reconhecimento e conquistou milhares de fãs por todo o país. Mas o sonho de carreira solo fez com que ele deixasse o grupo Forró Boys em 2017.

Cantor, compositor, instrumentista, Thiago Jhonathan “TJ" tem um estilo musical moderno e diferente. O sertanejo, o pop, o dance music, o zouk, o reggaeton, o pop rock e a música gospel se fazem presentes nas suas composições, interpretações e apresentações, criando uma identificação natural com todos.

Redes sociais:

Instagram