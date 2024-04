Traidor, com Marco Nanini

Alto contraste

Sob direção de Gerald Thomas, peça macra o retorno de Nanini aos palcos

O Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas apresenta nos dias 16/3, sábado, às 20h, 17/3, domingo, às 19h, e 18/3, segunda, às 20h, com classificação de 16 anos, o espetáculo com o ator Marco Nanini, escrita para ele e dirigida por Gerald Thomas. “Traidor” é uma montagem sobre “o ator” e, consequentemente, sobre a humanidade. A montagem tem forte influência da primeira peça da dupla Nanini/Thomas, “Um Circo de Rins e Fígados”, estrelada há 18 anos. “Traidor” cita, em algumas cenas, o primeiro sucesso. Desta vez, no entanto, Nanini fica isolado em uma ilha, é acusado de algo que ele não cometeu e dialoga com a própria consciência. Os ingressos, que custam no Setor 1 – R$ 120 (inteira), no Setor 2 – R$ 100 (inteira), e no Setor 3 – R$ 42 (inteira), podem ser comprados na bilheteria ou no site da Sympla. A classificação é 16 anos.

O texto de ‘Traidor’ foi criado por Gerald Thomas sob influência do mundo pós-pandemia e da inserção da inteligência artificial. Reconhecido pela meticulosa construção de cada personagem e o apreço pelos ensaios, Nanini reconhece que o teatro segue sendo um oxigênio vital e indispensável, o que é reiterado por Gerald: ‘Nanini é o ator mais intenso que conheço. Não tenho dúvidas do que estou dizendo. Digo isso como diretor, mas também como autor. Como eu dirijo em pé, a um metro de distância dele, ouço cada respiração. Chego no hotel e continuo ouvindo a sua voz. Volto a ler o texto, faço a revisão e a voz. A voz do Nanini. Lá está, a voz. Cada respiração dele. Que prazer é, mesmo que só de 18 em 18 anos, escrever pra ele e dirigi-lo, ter Marco Nanini pela frente é tudo’, celebra o diretor.

Após ‘Ubu Rei’ (2017), último espetáculo de Nanini no Teatro, ele esteve em novelas, estrelou o premiado longa ‘Greta’, de Armando Praça, atuou nas séries ‘Sob Pressão’ e gravou ‘João Sem Deus’, que acaba de estrear no streaming. Esta é a segunda vez que Marco Nanini pisa o palco do Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Em 2013, o ator apresentou o monólogo “A arte e a maneira de abordar seu chefe para pedir um aumento".

Serviço

Traidor, com Marco Nanini

Data: 16, 17 e 18 de março

Horário: sábado e segunda, às 20h, domingo, às 19h

Local: Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas

Ingressos: Setor 1 – R$ 120 (inteira) | Setor 2 – R$ 100 (inteira) | Setor 3 – R$ 42

Classificação: 16 anos

COMPRE AQUI

Horário de funcionamento da bilheteria: de terça a sexta-feira, das 12h às 20h ou até 30 minutos após o início do espetáculo. Sábados, domingos e feriados, 3h antes do início da sessão e até 30 minutos após o início do espetáculo.

Horário de abertura da plateia para entrada do público: 30 minutos antes do horário da apresentação.

Mais informações: (31) 3516-1360.

Estacionamento com acesso interno: entrada pela rua da Bahia, ao lado do Teatro. Após estacionar o veículo, o usuário chega ao Teatro por elevador interno, com rapidez e segurança. O Estacionamento fica aberto até meia hora após o fim do espetáculo.

