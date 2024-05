Txai Resort Itacaré apresenta programação especial para as crianças durante as férias de julho Em parceria com a CRIA, o resort promove diversas atividades

Alto contraste

A+

A-

Em parceria com a CRIA, o resort promove diversas atividades

Com a chegada das férias de julho, muitos pais buscam por destinos que promovam diversão e momentos inesquecíveis para os pequenos. Para quem deseja aproveitar o período em contato com a natureza, o Txai Resort Itacaré é o destino ideal. Localizado em Itacaré, na Bahia, o hotel possui certificado exclusivo do grupo de hotéis Relais & Châteaux e reúne o que há de melhor em hospitalidade, gastronomia, lazer e bem-estar no cenário hoteleiro do país.

Pensando nas famílias que buscam recarregar as energias e nas crianças que querem se divertir, o resort oferece, durante o mês de julho, uma agenda especial de atividades em parceria com a CRIA.

Dentre as atividades propostas pela empresa de recreação, para crianças a partir de 4 anos, estão a Noite do marshmallow, Piquenique na praia, Gincanas na praia, Brincadeiras na piscina e Cineminha com pipoca. Uma Caminhada divertida pela praia com um biólogo do Txai e uma Oficina de artes usando elementos da natureza também fazem parte da programação.

Publicidade

O resort também viabiliza diversas atividades, entre elas o projeto Txaitaruga, onde os pequenos conhecem de perto a importância da proteção aos ninhos das tartarugas. Neste projeto, realizado em parceria com a Universidade de Santa Cruz (UESC_BA) e com o TAMAR, as crianças podem adotar um ninho de tartarugas, onde as informações sobre o desenvolvimento dos ovos e o nascimento são enviadas aos pais do adotante.

Aos hóspedes que gostam de massas, é possível participar da Noite da Pizza e desfrutar de uma pizza assada em forno à lenha. O resort também oferece aos hóspedes guias qualificados para uma série de experiências, como visitar uma fazenda de cacau, fazer trilhas pela Mata Atlântica até as praias da região como Engenhoca, Havaizinho, Camboinha e Itacarezinho, bem como o encontro entre o Rio Tijuípe com o mar.

Publicidade

Valores:

O resort oferece diárias a partir de R$3.940, em acomodação em Apartamento Superior. As reservas incluem café da manhã e transfer de ida e volta entre o aeroporto de Ilhéus e o Txai.

Publicidade

Também é possível optar pela condição especial 5x4 que, ao reservar 5 diárias, o hóspede tem como cortesia a última noite.

Para mais informações e reservas, entre em contato por e-mail central.reservas@txairesorts. com ou telefone (11)3040-5010.

Sobre o Txai Resort Itacaré

Com certificado do exclusivo grupo de hotéis Relais & Châteaux, o Txai Resort Itacaré reúne o que há de melhor em hospitalidade, gastronomia, lazer e bem-estar no cenário hoteleiro no país. Situado em uma área de 92 hectares de Mata Atlântica, em meio à uma região de proteção ambiental e na rota de passagens de baleias e golfinhos no Sul da Bahia, o resort é cercado por coqueiros e água cristalina que juntos, formam uma paisagem exuberante para os seus convidados.

Seu cenário privilegiado se une com a arquitetura original e rústica de maneira assertiva e harmônica. Projetado para ressaltar as belezas da Costa do Cacau, o Txai possui apenas 38 bangalôs, divididos em 7 categorias, planejados e construídos com o propósito de oferecer comodidade e conforto ao hóspede, criando um ambiente aconchegante à beira mar e referência no conceito de privacidade, em 3 km de praia deserta.

Serviço

Txai Resort Itacaré

Rodovia Ilhéus – Itacaré/Bahia BA 001 – km 48

Reservas e informações: (11) 3040-5010, (73) 2101-5000 ou central.reservas@txairesorts. com. Três companhias aéreas nacionais realizam voos diretos das principais capitais brasileiras para Ilhéus: Latam, Gol e Azul.