União do pop com reggae: Conheça a MENSANA Banda inova com seu som e é aposta no cenário musical

Alto contraste

A+

A-

Banda inova com seu som e é aposta no cenário musical

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Formada em 2022, a banda MENSANA une pop e reggae, inovando atualmente o cenário artístico. Com Adriel Voskelis nos vocais e guitarra, Beto Bass no contrabaixo e Saymonn Macnamara na bateria, a banda vem ganhando cada vez mais destaque.

Os músicos trazem a beleza do “reggae music” como essência e agregam à sua musicalidade toda a complexidade harmônica da música brasileira, bem como de outros estilos musicais. O projeto "Mensana ao Vivo", gravado ao final de 2022, em Brasília, é uma prova dessa inovação. Assista aqui!

“A intenção não é apenas lançar obras musicais, mas proporcionar um verdadeiro espetáculo musical que cativa o público do início ao fim.”, conta Adriel, vocalista do MENSANA.

A experiência dos músicos, que já compartilharam palcos de festivais com grandes nomes do reggae nacional, como Planta e Raiz, Natiruts e Ponto de Equilíbrio; bem como artistas internacionais, como Steel Pulse, Don Carlos, Groundation, Kymani Marley e The Gladiators, também poderá ser apreciada no novo trabalho da banda que chegará às plataformas digitais e ao YouTube em 2024.

Gravado no famoso Midas Studios, em São Paulo, com produção de Rodrigo Castanho, vencedor de múltiplos prêmios Grammy Latino, o álbum, que leva o nome da banda “MENSANA”, contará com 12 músicas que prometem ser sucessos, e será lançado pela Gravadora Torilo Music, que, segundo afirma Beto Bass: “possui um modelo de negócio atual, com o qual nos identificamos, considerando todas as transformações que a indústria da música vem sofrendo nos últimos anos.”.

MENSANA representa um propósito de vida para todos que contribuíram de alguma forma para a construção desse projeto. “Estamos extremamente felizes em trazer esse trabalho, que sempre esteve presente em nossos corações, para o mundo. Em uma era dominada pelo streaming e pelos algoritmos, nosso foco está no ideal: transmitir uma mensagem positiva de construção, paz e amor.", afirma Adriel.

Para saber mais sobre a banda, acesse: @mensana_oficial