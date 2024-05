Vanessa da Mata leva turnê de “Vem Doce” para Europa

Alto contraste

Celebrando 20 anos de carreira, Vanessa da Mata irá passar por cinco países da Europa, em um total de sete cidades, com a turnê de “Vem Doce”. Durante o mês de maio a artista brasileira se apresentará em Berlim, Paris, Milão, Zurique, Genebra, Figueira da Foz e Madeira. O álbum é sucesso de público e crítica, sendo indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor álbum de música popular brasileira. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial da artista.

Dividido em três atos, o novo show tem direção assinada por Jorge Farjalla e apresenta a artista revisitando sua trajetória pessoal e musical. Vanessa une as novas canções aos títulos clássicos de sua carreira, agora reimaginados para o contexto criativo do projeto. Cada um dos atos conta com um cenário diferente, inspirados por grandes nomes do modernismo brasileiro, como Oswald de Andrade, Lina Bo Bardi, Hélio Eichbauer, entre tantos outros.

“Vem Doce” oferece a potente voz da artista ao lado de sua talentosa banda em um espetáculo que une elementos de grandes gêneros da música e da cultura brasileira. O álbum possui 13 faixas inéditas e contempla diferentes gêneros e parcerias, como João Gomes, com quem Vanessa da Mata canta "Comentário A Respeito de John", regravação de Belchior, além de Marcelo Camelo, L7NNON e Ana Carolina. Multi-talentosa, Vanessa atua como compositora, arranjadora, produtora e intérprete.

“Estou ansiosa e animada de poder levar esse meu trabalho para diferentes palcos da Europa. São apresentações planejadas com muito carinho e que trazem muitos elementos da nossa cultura. Tenho certeza que quem for vai se emocionar e se divertir bastante comigo.”, revela Vanessa.

SERVIÇO

Vanessa da Mata - Europe Tour 2024

02.05 - Berlim/ Alemanha

04.05 - Paris/ França

05.05 - Milão/ Itália

07.05 - Zurique/ Suíça

08.05 - Genebra/ Suíça

10.05 - Figueira da Foz/ Portugal

11.05 - Madeira/ Portugal