Vencedor do Oscar 'O Menino e a Garça' será exibido no Sato Cinema no final de semana

O vencedor do Oscar, O Menino e a Garça, do mestre Hayao Miyazaki, e Demon Slayer - Kimetsu No Yaiba - To The Hashira Training, de Haruo Sotozaki, compõem a programação de março do SATO CINEMA juntamente com Lupin III: O Primeiro, de Takashi Yamazaki, mesmo diretor de Godzilla Minus One

O SATO CINEMA (R. São Joaquim, 381 - Liberdade, São Paulo) promoverá no mês de março exibições especiais de dois animes que estão entre os mais esperadas do ano: O MENINO E A GARÇA e DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - TO THE HASHIRA TRAINING, de Haruo Sotozaki, além de LUPIN III: O PRIMEIRO, do mesmo diretor de Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki.

O MENINO E A GARÇA, ganhador do Oscar de Melhor Longa em Animação de 2024, produzido pelo lendário Studio Ghibli, será exibido em uma dobradinha com DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - TO THE HASHIRA TRAINING no próximo final de semana, 16 e 17 de março. A partir dos dias 23, 24, 30 e 31 de março, os animes dividem espaço com LUPIN III: O PRIMEIRO, do diretor Takashi Yamazaki.

O MENINO E A GARÇA é uma fantasia cujo roteiro é assinado pelo próprio Miyazaki e, apesar de se referir ao romance homônimo de 1937, de Genzaburō Yoshino, o longa é uma história original, que tem como protagonista Mahito Maki, um garoto de 12 anos, que vive no Japão de 1943, durante a Guerra do Pacífico.

Após a morte de sua mãe, seu pai se casa com a irmã mais nova dela, e se mudam para a casa dela no campo. Nesse ambiente, Mahito conhecerá uma garça cinza que o levará a uma torre misteriosa, onde viverá uma jornada na qual descobrirá a verdade sobre si mesmo.

Já DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - TO THE HASHIRA TRAINING se passa no Japão do período Taisho e apresenta a história de Tanjiro Kamado, um bom garoto que vendia carvão para sobreviver até o dia em que seus pais foram cruelmente assassinados por um demônio, que também amaldiçoou sua irmã mais nova e a transformou em demônio.

Tanjiro decide então se tornar um “matador de demônios,” procurando aquele que massacrou sua família, ao mesmo tempo em que busca encontrar uma maneira para que sua irmã volte a ser humana novamente.

Por fim, LUPIN III - O PRIMEIRO, dirigido pelo mesmo diretor de Godzilla Minus One, conta a história de Arsene Lupin III, especializado em roubar artefatos valiosos, que une forças com sua principal rival Fujiko Mine, uma bela criminosa profissional, na missão de encontrar o lendário Diário de Bresson, um misterioso tesouro que nem mesmo a primeira geração de Lupin conseguiu roubar. Lupin III descobre o poderoso segredo guardado no diário que poderá mudar o destino do planeta e precisará da ajuda de seus amigos, Jigen, Goemon, sua eterna rival Fujiko Mine e até do incansável Inspetor Zenigata para impedir que esse segredo caia nas mãos da maior organização criminosa de todos os tempos!

Confira abaixo a programação detalhada!

SATO CINEMA: Programação de março de 2024

16/03 (sábado)

10h00 – O Menino e a Garça – 124 min - Dublado – 12 anos;

12h20 – Demon Slayer – 130 min - Dublado – 16 anos;

15h20 – O Menino e a Garça – 124 min - Dublado – 12 anos;

17h40 – Demon Slayer – 130 min - Dublado – 16 anos;

19h55 – O Menino e a Garça – 124 min - Dublado – 12 anos.

17/03 (domingo)

10h00 - O Menino e a Garça – 124 min - Legendado – 12 anos;

12h20 – Demon Slayer – 130 min - Legendado – 16 anos;

15h20 – O Menino e a Garça – 124 min - Dublado – 12 anos;

17h40 – Demon Slayer – 130 min - Dublado – 16 anos;

19h55 – O Menino e a Garça – 124 min - Dublado – 12 anos.

23/03 (sábado)

10h00 – Lupin III: O Primeiro – 93min - Dublado - 12 anos;

12h00 – O Menino e a Garça – 124 min - Legendado – 12 anos;

14h20 – O Menino e a Garça – 124 min - Dublado – 12 anos;

17h15 – O Menino e a Garça – 124 min - Legendado – 12 anos;

19h35 – Demon Slayer – 130 min - Dublado – 16 anos.

24/03 (domingo)

10h00 – Lupin III: O Primeiro – 93min - Dublado - 12 anos;

12h00 – O Menino e a Garça – 124 min - Dublado – 12 anos;

14h20 – O Menino e a Garça – 124 min - Legendado – 12 anos;

17h15 – O Menino e a Garça – 124 min - Dublado – 12 anos;

19h35 – Demon Slayer – 130 min - Legendado – 16 anos.

30/03 (sábado)

10h00 – Lupin III: O Primeiro – 93min - Dublado - 12 anos;

12h00 – O Menino e a Garça – 124 min - Legendado – 12 anos;

14h20 – O Menino e a Garça – 124 min - Dublado – 12 anos;

17h15 – O Menino e a Garça – 124 min - Legendado – 12 anos;

19h35 – Demon Slayer – 130 min - Dublado – 16 anos.

31/03 (domingo)

10h00 – Lupin III: O Primeiro – 93min - Dublado - 12 anos;

12h00 – O Menino e a Garça – 124 min - Dublado – 12 anos;

14h20 – O Menino e a Garça – 124 min - Legendado – 12 anos;

17h15 – O Menino e a Garça – 124 min - Dublado – 12 anos;

19h35 – Demon Slayer – 130 min - Legendado – 16 anos.

Desde 16 de julho de 2023, o bairro da Liberdade em São Paulo conta com uma sala de cinema totalmente focada em uma programação voltada ao audiovisual asiático, inaugurada através da parceria da SATO COMPANY com o Bunkyo - Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil.

Endereço: Rua São Joaquim, 381 - Liberdade, São Paulo - SP, 01508-001

Pré venda de ingressos já disponível em: https://www.ingresso.com/cinema/sato-cinema

Valor dos ingressos: R$ 39,90 (inteira) e R$ 22,40 (meia)

SOBRE OS FILMES

O MENINO E A GARÇA

Sinopse

Depois de perder a mãe durante a guerra, o jovem Mahito muda-se para a propriedade de sua família no campo. Lá, uma série de eventos misteriosos o levam a uma torre antiga e isolada, lar de uma travessa garça cinzenta. Quando a nova madrasta de Mahito desaparece, ele segue a garça até a torre e entra num mundo fantástico partilhado pelos vivos e pelos mortos. Ao embarcar em uma jornada épica com a garça como guia, Mahito deve descobrir os segredos deste mundo e a verdade sobre si mesmo.

Ficha Técnica

Direção: Hayao Miyazaki

Roteiro: Hayao Miyazaki

Produção: Toshio Suzuki

Elenco: Soma Santoki, Masaki Suda, Ko Shibasaki, Aimyon, Yoshino Kimura, Takuya Kimura, Kaoru Kobayashi e Shinobu Otake.

Direção de Fotografia: Atsushi Okui

Trilha Sonora: Joe Hisaishi

Montagem: Takeshi Seyama

Gênero: Fantasia

País: Japão

Ano: 2023

Duração: 124 min.

Classificação indicativa: 12 anos

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - TO THE HASHIRA TRAINING

Sinopse

Após a violenta conclusão da batalha entre Tanjiro e o Quatro Superior, Hantengu, bem como o triunfo de Nezuko sobre o sol, começa o treinamento realizado pelos Hashira em preparação para a batalha final contra Muzan Kibutsuji.

Ficha técnica

Nome Original: Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To The Hashira Training

Direção: Haruo Sotozaki

Roteiro: Koyoharu Gotouge

Elenco Natsuki Hanae, Kengo Kawanishi, Akari Kitô

Classificação: 16 anos

Duração: 130 min

LUPIN III: O PRIMEIRO

Sinopse

Arsene Lupin III se une a uma garota chamada Laetitia para roubar o Diário de Bresson, um misterioso tesouro que nem mesmo a primeira geração de Arsene Lupin conseguiu roubar. Lupin descobre o poderoso segredo guardado no diário que poderá mudar o destino do planeta e precisará da ajuda de seus amigos, Jigen, Goemon, sua eterna rival Fujiko Mine e até do incansável Inspetor Zenigata para impedir que esse segredo caia nas mãos da maior organização criminosa de todos os tempos!

Ficha técnica

Direção: Takashi Yamazaki

Roteiro: Monkey Punch, Takashi Yamazaki, Maurice Leblanc

Produção: Shuji Abe, Kyou Ito, Takeshi Ito, Naoaki Kitajima, Koji Nozaki

Elenco: Kan'ichi Kurita, Kiyoshi Kobayashi, Daisuke Namikawa, Miyuki Sawashiro, Kôichi Yamadera, Kazuaki Ito

País: Japão

Ano: 2019

Sobre a Sato Company

Fundada em 1985 como distribuidora de filmes para homevideo, a Sato Company, com o decorrer do tempo, ampliou negócios, atuando nas áreas de cinema, televisão, OTT (SVOD/TVOD/AVOD), licenciamento de produtos e produção de conteúdos (filmes, séries, formatos et cetera), tornando-se uma empresa 360 graus no seguimento. Como distribuidora, é pioneira e referência em animes e tokusatsu, com produções japonesas como “Akira”, “Ghost in the Shell”, “National Kid”, “Ultraman”, “Jaspion”, “Jiraiya”, dentre muitas outras. Primeira agregadora de conteúdo da Netflix na América Latina (desde 2011), a empresa se destaca por localizar conteúdos de interesse e relevância aos consumidores, tornando-se referência no mercado.

Sobre o Bunkyo

Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, o Bunkyo foi fundada em 17 de dezembro de 1955 com uma missão de grande significado para a comunidade nipo-brasileira e ao relacionamento Brasil-Japão, como organizar as comemorações do cinquentenário da imigração japonesa no Brasil em 1958. E assim foi feito. E, essa referência da representatividade do Bunkyo atribuída desde o seu nascimento tem sido preservada (e praticada) ao longo desses anos.