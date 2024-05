Cartão de Visita |Do R7

Versão inédita de "Para Lennon e McCartney", na voz de Elis Regina chega às plataformas digitais Faixa inédita na voz da ídola da MPB, “Para Lennon e McCartney” já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm

O single “Para Lennon e McCartney”, via ONErpm, apresenta a voz de Elis Regina recuperada de arquivos de estúdio datados de 1976 e restaurada com auxílio de avançados programas de inteligência artificial.

Sob a produção de João Marcello Bôscoli, o trabalho foi conduzido pelo engenheiro de áudio Ricardo Camera e supervisionado pelo cantor Pedro Mariano.

Ouça “Para Lennon e McCartney”.

Os novos arranjos de “Para Lennon e McCartney”, agora disponível nos principais aplicativos de música pela gravadora Trama, foram escritos por Marcelo Maita e se alinham à essência da produção do passado, deixando ainda mais emocionante a estupenda interpretação da cantora.

Em seguida foram adicionadas as partes instrumentais gravadas por Daniel de Paula (bateria), Robinho Tavares (baixo), Conrado Goys (guitarra), João Marcello Bôscoli (synth e percussão) e Marcelo Maita (piano e synth analógico).

Outro aspecto notável é que foram utilizados apenas equipamentos vintage, em alguns casos, exatamente os mesmos usados na gravação original. A mixagem e a masterização da nova versão também ficaram a cargo de Camera.

O lançamento marca um momento especial para a Trama, iniciando a chamada Fase III. "O que poucos sabem é que o nome Trama foi herdado da companhia que a Elis teve nos anos 1970. Quando o André Szajman e eu fundamos a empresa em 1998, encaramos como uma continuidade, uma nova fase do trabalho iniciado por ela", explica Bôscoli.

Acrescentando: “Este lançamento da Elis, sob o selo Trama, é apenas o primeiro de vários outros que virão. Estamos imersos no processo de remasterização de todo o nosso acervo, e a ideia é disponibilizar tudo gradualmente. A quantidade de material é imensa, tanto em áudio quanto em vídeo, e a execução desse trabalho requer muito cuidado e precisão. Cada vez que reviramos o baú, surgem mais e mais pérola”.

A Trama, agora em sua nova fase, planeja uma série de ações para reafirmar sua presença no mercado. Isso inclui o resgate, digitalização e restauração de gravações históricas, a remasterização de seu acervo, lançamentos de artistas da nova geração da MPB, a realização de shows e eventos, e a produção do programa de rádio O Novo Sempre Vem, em parceria com a Novabrasil FM, que destacará tanto talentos emergentes quanto nomes já consagrados.

Ficha Técnica de “Para Lennon e McCartney”

“Para Lennon e McCartney” (Lô Borges/ Márcio Borges/ Fernando Brant)

Produzido por João Marcello Bôscoli

Restaurado, gravado, mixado e masterizado por Ricardo Camera nos Estúdios Trama NaCena

Supervisão de voz: Pedro Mariano

Arranjos: Marcelo Maita

Músicos: Daniel de Paula (bateria), Robinho Tavares (baixo), Conrado Goys (guitarra), João Marcello Bôscoli (synth e percussão) e Marcelo Maita (piano e synth analógico)

Arte da capa: SGC Design

A&R: Szajman & Bôscoli

Lançamento: Trama

Distribuição: ONErpm

Sobre Elis Regina: Elis Regina Carvalho Costa foi uma cantora brasileira. Conhecida pela competência vocal, musicalidade e presença de palco, foi aclamada tanto no Brasil quanto internacionalmente, e comparada a cantoras como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e Billie Holiday.