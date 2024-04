Vicka celebra aniversário com nova versão do álbum "Concreto" e faixa inédita Projeto chegou às plataformas em 2018 e agora ganha nova cara com novas letras e faixa inédita, trazendo a maturidade da artista

Projeto chegou às plataformas em 2018 e agora ganha nova cara com novas letras e faixa inédita, trazendo a maturidade da artista

A cantora e compositora Vicka celebra seu aniversário e o início de um novo ciclo em sua carreira com o relançamento de seu álbum de estreia, "Concreto". Originalmente lançado em 2018, o álbum retorna seis anos depois totalmente reconstruído, com sonoridade atualizada e em formato Dolby Atmos.

Inspirado em sua formação em engenharia civil, "Concreto" foi o marco inicial da trajetória musical de Vicka. Agora, a artista revisita seu trabalho de estreia, reinterpretando as canções com novas letras, rearranjos vocais e melódicos, além de um processo completo de remixagem e remasterização. O resultado é uma obra renovada que mantém a essência do original, mas incorpora novas nuances e interpretações.

"Concreto representa a base da minha carreira musical", afirma Vicka. "Relançar este álbum com uma roupagem moderna é uma forma de celebrar essa jornada e também de apresentar minhas músicas para um novo público."

O relançamento de "Concreto" também inclui uma faixa bônus inédita intitulada "Recomeço". Com uma letra reflexiva que referencia a própria jornada de criação do álbum, "Recomeço" convida o público a explorar a metalinguagem e a refletir sobre a arte de se desconstruir e se reinventar.

"'Recomeço' é uma música sobre a importância de estarmos sempre em movimento, buscando novas formas de expressão", explica Vicka. "É um convite para que as pessoas se sintam livres para se reinventar e perseguir seus sonhos."

O relançamento de "Concreto" marca o início de um novo capítulo na carreira de Vicka. A artista, que acumula mais de 34 milhões de plays nas plataformas de streaming, se prepara para lançar novas músicas e projetos em breve, prometendo continuar a surpreender e encantar seu público com sua música única e autêntica.

Show

Para comemorar o novo momento em sua carreira e atrelando à sua data de aniversário, Vicka apresenta o show de lançamento de "Concreto" nesta quinta-feira (07), no Hooligans Pub em Cascavel (PR).

O evento será uma oportunidade única para ouvir as músicas de "Concreto" com uma roupagem nova e moderna, além da nova música inédita "Recomeço". Vicka se apresentará em voz e violão, criando um ambiente intimista e emocionante para celebrar esse novo ciclo em sua carreira.

Sobre Vicka

Vicka é cantora, compositora e instrumentista. A artista paranaense nascida em Cascavel já completou mais de 10 anos de história com a música. Vicka começou a se apresentar aos 12 anos, teve suas primeiras canções gravadas em estúdio aos 16, e hoje com 27 anos se destaca entre os artistas da nova geração. Sua voz doce, o violão em punhos e a mensagem de resiliência são as marcas da artista que ganhou o Brasil após viralizar o sucesso “Pausa” em abril de 2020.

Seu último trabalho, o EP 'Entrega', lançado de forma independente e produzido por Renato Patriarca, aprofunda a poesia, palavras e rimas. Explorando o romance, "Entrega" é uma jornada musical de cinco faixas que mergulham nas profundezas das complexidades do amor e das emoções humanas. Cada uma das cinco músicas no EP oferece uma visão única sobre o amor, desde a delicadeza dos sentimentos até a exuberante celebração da certeza do afeto.