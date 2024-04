Vicka lança clipe de "Recomeço", nova faixa da versão remasterizada do álbum "Concreto" Canção ganha videoclipe que aposta na metalinguagem como forma de reflexão

Alto contraste

A+

A-

Canção ganha videoclipe que aposta na metalinguagem como forma de reflexão

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Assista: https://youtu.be/UtcQ4w3p2Os

A cantora Vicka lança nesta sexta-feira (05) o clipe da música "Recomeço", faixa bônus do álbum "Concreto (2024 Rework)'' produzida por Renato Patriarca. O vídeo, dirigido pela Cavalheiro Filmes, é uma jornada emocionante que captura os momentos de dúvida e frustração da artista, enquanto celebra a descoberta de um novo caminho e a esperança de recomeçar.

"Recomeço" é mais do que uma canção, é uma reflexão sobre a resiliência humana e a capacidade de se reinventar. Com letra marcante e melodia envolvente, a música conecta-se com aqueles que enfrentaram desafios e encontraram força para seguir em frente.

"'Recomeço' é uma música sobre a importância de estarmos sempre em movimento, buscando novas formas de expressão. É um convite para que as pessoas se sintam livres para se reinventar e perseguir seus sonhos.", explica Vicka.

Através de uma metalinguagem, o roteiro de Cleiton Cavalheiro e Vicka leva o público para dentro do processo criativo da compositora, revelando uma visão íntima de sua jornada artística. Cada cena é uma metáfora das lutas e triunfos que moldaram sua carreira, culminando em um momento de renascimento e renovação.

A letra de "Recomeço" ecoa uma mensagem de esperança e determinação, incentivando todos a abraçarem as chances de recomeçar. Com versos como "Seremos bem mais fortes, nada vai nos segurar / E cada vez mais jovens enquanto há tempo pra recomeçar", a música inspira aqueles que buscam superar obstáculos e perseguir seus sonhos.

Concreto

Celebrando o aniversário e o início de um novo ciclo em sua carreira, Vicka apresentou em março o relançamento de seu álbum de estreia, "Concreto". Originalmente lançado em 2018, o projeto retorna seis anos depois totalmente reconstruído, com sonoridade atualizada e em formato Dolby Atmos.

Inspirado em sua formação em engenharia civil, "Concreto" foi o marco inicial da trajetória musical de Vicka. Agora, a artista revisita seu trabalho de estreia, reinterpretando as canções com novas letras, rearranjos vocais e melódicos, além de um processo completo de remixagem e remasterização. O resultado é uma obra renovada que mantém a essência do original, mas incorpora novas nuances e interpretações.

"’Concreto’ representa a base da minha carreira musical. Relançar este álbum com uma roupagem moderna é uma forma de celebrar essa jornada e também de apresentar minhas músicas para um novo público.", explica a cantora.

Sobre Vicka

Vicka é cantora, compositora e instrumentista. A paranaense, nascida em Cascavel, estreou nas plataformas em 2018 e entrou no casting de artistas da gravadora Midas Music em 2019. Após uma temporada residindo e gravando em São Paulo, Vicka retornou para o seu estado em 2022 para seguir a carreira independente, e foi homenageada como 'Bicho do Paraná' pela Rede Paranaense de Comunicação. Em 2023 foi indicada a maior premiação musical brasileira, o Prêmio Multishow, com sua canção 'Romântica Demais'.

A cantora já soma mais de 35 milhões de streams nas plataformas, mais de 50 lançamentos ao longo de sua carreira e através de suas canções imprime sua mensagem e reflexões sobre o mundo, cativando cada vez mais ouvintes e fãs.

Seu último trabalho, o relançamento de seu álbum de estreia, gravado em Cascavel em 2018, traz novas versões de suas composições e uma faixa inédita: Recomeço. Com rearranjos vocais, líricos e melódicos, e remasterização do produtor musical Renato Patriarca, Concreto (2024 Rework), reúne uma coleção de músicas que preserva a essência do original, mas que também incorpora novas nuances e interpretações. Além da faixa bônus que faz referência à própria jornada de criação do álbum, "Recomeço" representa não apenas uma nova música, mas também um convite para os fãs mergulharem na metalinguagem e na reflexão sobre a arte de desconstruir e reinventar.