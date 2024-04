Violada BeD é marcada por mais de três horas de show e participações especiais Com realização da TAJ, primeira edição do ano aconteceu no último sábado (16)

Foto/ Créditos: Pridia

Mais de três mil pessoas se reuniram para a primeira edição do ano da Violada BeD, realizada no Clube Pinheiros na noite de sábado (16). A festa que é marca registrada da dupla Bruninho e Davi contou com mais de três horas de show e participações especiais.

Realizada pela TAJ, agência responsável por grandes eventos pelo Brasil, a violada faz uma viagem nostálgica por diversos sucessos que marcaram gerações, além dos grandes hits da dupla. Durante o show, a dupla recebeu no palco participações especiais que abrilhantaram a festa, Gui Albuquerque foi o primeiro a se juntar à dupla, cantando os maiores sucessos do Jeito Moleque com um toque sertanejo. Paula Mattos e a dupla Vini e Lucas também soltaram a voz fazendo a alegria do público.

No intervalo dos shows, Camilla Brunetta agitou a galera com o melhor do funk carioca, a festa ainda contou com a presença de touro mecânico fazendo com que o público entrasse no clima. O evento contou com o apoio de Spaten.