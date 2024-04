Zé Ramalho se apresenta no Espaço Unimed com "Show dos Sucessos - Vol.2" Cantor traz repertório de clássicos e raridades para São Paulo no dia 01 de março de 2024 (sexta)

O Espaço Unimed, uma das principais casas de shows do Brasil, apresenta no dia 1 de março de 2024, o cantor Zé Ramalho, com o Show dos Sucessos Volume 2.

Ainda nos anos 1960, em João Pessoa, Zé participou de alguns grupos musicais influenciados pela Jovem Guarda. Seus ídolos eram Renato Barros (do grupo Renato e Seus Blue Caps), Leno & Lílian, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Golden Boys, The Rolling Stones, Pink Floyd, The Beatles e Bob Dylan. A esta influência se misturou a literatura de cordel, o que gerou sua escrita absolutamente original e única.

Em 1974, participou da trilha sonora do filme “Nordeste: Cordel, Repente e Canção”, da cineasta Tânia Quaresma. A partir dessa experiência ele encontrou o caminho da mistura entre os elementos nordestinos e roqueiros, que influenciaram toda sua carreira: do rock’n’roll ao forró.

Desde então, foram inúmeros sucessos e discos. Mais recentemente, em 2012, Zé Ramalho, juntamente com a esposa Roberta Ramalho, inaugurou seu próprio selo, Avôhai Music, com o álbum de canções inéditas “Sinais dos Tempos”. Em setembro de 2013, ele cantou no Rock in Rio, com o grupo de heavy metal Sepultura. Logo no início da apresentação, a simbiose entre sua música e o metal foi tão visível, que o público gritava sem cessar: “Zépultura! Zépultura!” e assim esse show ficou conhecido. Foi um sucesso absoluto com quebra de recordes de público, fechando a temporada do festival naquele ano.

Em 2020, Zé lançou “Zé Ramalho Cine Show Madureira”, um álbum ao vivo, gravado 40 anos antes, em 1979. E em 2021, durante a pandemia da Covid-19, ele lançou mais um box pela parceria Avôhai Music/Discobertas, intitulado “Garimpo das Raridades”, trazendo uma compilação de raridades nunca antes gravadas e participações com muitos amigos ao longo da carreira.

A tour 2024 traz Zé Ramalho revisitando seus maiores sucessos mantendo o respeito da crítica especializada, em rara unanimidade. “Admirável Gado Novo”, “Entre a Serpente e a Estrela” (trilhas consagradas em novelas), “Avohai”, “Frevo Mulher”, “Chão de Giz”, “Beira-Mar”, “Cidadão”, “Eternas Ondas”, “Garoto de Aluguel”, “Galope Rasante”, “Vila do Sossego” e “Banquete de Signos” são apenas algumas das inúmeras pérolas que o consagrou.

Traz ainda releituras de Geraldo Vandré, Raul Seixas e o grande sucesso “Sinônimo”. Seja qual for a jornada, o público sabe que quem a conduz é um dos artistas com a personalidade mais marcante da música popular brasileira. Com sua voz inconfundível e sua poesia apocalíptica, Zé Ramalho escreve seu nome na história musical brasileira, seguindo feito um viajante pelas estradas do país, arrastando multidões por onde quer que passe. Há mais de 40 anos, o brasileiro sabe que assistir o cantor ao vivo é uma experiência única em uma espécie de pacto de fidelidade que se renova ano a ano.

SOBRE O ESPAÇO UNIMED

O Espaço Unimed se consagra como o maior espaço para shows, eventos sociais, corporativos e feiras de São Paulo, com capacidade para até 8 mil pessoas. O palco foi desenvolvido para proporcionar melhor visibilidade em todos os ângulos, o que possibilita aos clientes muito mais conforto para pequenos e grandes espetáculos.

Sua arquitetura contemporânea alinhada e decoração assinada pelo espanhol Carlos Viqueira, oferecem soluções inovadoras que proporcionam flexibilidade e sofisticação para atender e transformar eventos em grandes acontecimentos.

Entre os principais diferenciais da casa está sua localização de fácil acesso, próximo à estação de metrô Barra Funda e grandes avenidas, além da versatilidade em assumir diversos layouts e configurações. Na estrutura interna, há um suntuoso hall de entrada com capacidade para 1000 pessoas, salão principal com aproximadamente 3.500m², cinco telões com projeção frontal, ar condicionado central, quatro bares, dois camarotes com banheiros exclusivos e quatro confortáveis camarins com sala de estar. Além disso, o Espaço Unimed tem um buffet próprio e cozinha industrial que desenvolve cardápios específicos para cada evento, com capacidade para servir até 4 mil jantares simultâneos.

Desde sua abertura, já recebeu grandes nomes da música nacional e internacional como Armin Van Buuren, Claudia Leitte, Criolo, Emicida, Ivete Sangalo, Los Hermanos, Morrissey, Noel Gallagher, Os Paralamas do Sucesso, Robert Plant, Slash, Tears for Fears, Tiësto, Titãs, entre outros.

SERVIÇOS: Zé Ramalho no Espaço Unimed com “Show dos Sucessos - Vol.2”

Data: 1 de março de 2024 (sexta)

Abertura da casa: 20h30

Início do show: 22h30

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo - SP)

Classificação etária: 16 anos

Acesso para deficientes: sim

Capacidade da casa para este evento: 5752

Ingressos: Pista (1º Lote) : R$120,00 (inteira), R$60,00 (meia) e R$ 80,00 (solidário): I Setores A, B e C: R$380,00 (inteira) e R$190,00 (meia) I Setor E: R$ 320,00 (inteira) e R$160,00 (meia) I Setor G: $280,00 (inteira) e R$140,00 (meia) | Camarote A: R$380,00 (inteira e individual) I Camarote B: R$320,00 (inteira e individual).

Compras de ingressos: nas bilheterias do Espaço Unimed (de segunda a sábado, das 10h às 19h - sem taxa de conveniência) ou online Ticket360 > Eventos > Categoria > Espaço Unimed

Formas de Pagamento: Cartão de crédito (Aura, American Express, Mastercard, Dinners, Discover, Elo, JCB e Visa) e boleto.Não aceitamos cheques.

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas,capacetes de motos e similares.