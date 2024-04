Zeca Pagodinho faz show dia 19 de abril - TIM Music Noites Cariocas A terceira semana do TIM Music Noites Cariocas chega em grande estilo, com o mais representativo sambista carioca, carioca não, do...

A terceira semana do TIM Music Noites Cariocas chega em grande estilo, com o mais representativo sambista carioca, carioca não, do mundo. Jessé Gomes da Silva Filho, leia-se Zeca Pagodinho, é um cantor que dispensa apresentações. Gravou mais de 20 discos e é considerado um grande nome do gênero samba. Recentemente (fevereiro) festejou 65 anos de vida. Seus shows sempre provocam grandes expectativas

Zeca Pagodinho, vai levar, no dia 19 de abril, para o TIM Music Noites Cariocas um show inesquecível e especial para os amantes do gênero. No repertório, músicas marcadas pela autenticidade e energia contagiante que fazem parte da trajetória do sambista que este ano completa 40 anos de carreira.

Dentre elas, "Camarão que dorme a onda leva", "Verdade", "Deixa a Vida Me Levar", "Judia de Mim", "Maneiras", " Quando a Gira Girou" e "Ser Humano". Além disso, o cantor que conta com mais de 12 milhões de cópias vendidas, 8 indicações ao Grammy e 4 estatuetas, irá sacudir o público com outros vários sucessos: “Coração em Desalinho”, “Vai Vadiar” e “Seu Balancê”, composições que não podem ficar de fora de seus shows.

Após esta apresentação, o artista, legítimo representante do samba de raiz, inicia uma nova turnê passando pelas cidades de São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Salvador, Recife, entre outras deste país.

Dia 19 de abril - show Zeca Pagodinho

TIM MUSIC NOITES CARIOCAS

Local: Parque Bondinho Pão de Açúcar

Endereço: Av. Pasteur, 520 - Urca, Rio de Janeiro - RJ

Site: www. timmusicnoitescariocas.com.br

Vendas: Ingressos a partir de R$ 180 (meia)

Possui Acessibilidade

Capacidade: 2100

Idade mínima: 18 anos

Abertura do bondinho: às 21h30

Horário do show: 23h30

Agenda de Shows do TIM Music Noites Cariocas - 3ª temporada

· Recebeu em 5 de abril - Ritchie e Guilherme Arantes

·Em 6 de abril - L7nnon e Catha

·12 de abril - Blitz e Fernanda Abreu

·E em 13 de abril - Agnes Nunes e Marina Lima

Próximo shows:

19 de abril - Sexta-feira – Zeca Pagodinho

20 de abril - Sábado - Ana Carolina

26 de abril - Sexta-feira – Bala Desejo

27 de abril - Sábado – Seu Jorge