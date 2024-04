Jake Lloyd, ator de 'Star Wars', está internado em reabilitação após ter surto psicótico Lisa Lloyd, mãe do ator, revelou que ele foi diagnosticado com transtorno de bipolaridade e esquizofrenia paranoide

Jake Lloyd interpretou Anakin Skywalker em 'Star Wars' (1999) Jake Lloyd interpretou Anakin Skywalker em 'Star Wars' (1999) (Reprodução/ Divulgação)

Jake Lloyd, que interpretou Anakin Skywalker em Star Wars: Episódio 1 - A Ameaça Fantasma, de 1999, foi internado em um centro de reabilitação psiquiátrica nos Estados Unidos após ter um surto psicótico enquanto dirigia.

Segundo a revista People, Lisa Lloyd, mãe do ator, revelou que ele foi diagnosticado com transtorno de bipolaridade e esquizofrenia paranoide — nessa condição, a pessoa pode apresentar delírios, alucinações e sentimento de perseguição.

A mãe do ator disse ainda que o episódio aconteceu em março do ano passado. "Ele queria desligar o carro e desligou no meio da pista, enquanto estávamos na faixa do meio", explicou.

O ato de Llyod, atualmente com 35 anos, fez com que um engarrafamento se formasse na via, com outros motoristas gritando. Lisa relatou que o filho foi interrogado por policiais. "Ele estava conversando com eles, mas nada fazia sentido, era uma salada de palavras."

Desde então, o ator foi internado no centro de reabilitação psiquiátrica para uma estadia de um ano e meio. Lisa disse que consegue enxergar melhora no filho. "Ele está muito melhor do que eu esperava."

A mãe de Jake Llyod esclareceu que essa não é a primeira vez que a saúde mental dele a preocupa. "Ele começou a falar sobre 'realidades'. Não sabia em que realidade estava", explicou. Após esse episódio, ele foi diagnosticado com transtorno de bipolaridade. Em 2008, o ator foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide.

"Quando eles (médicos) disseram isso para ele (Jake Llyod), isso o colocou em uma depressão bem pior", relembrou Lisa.