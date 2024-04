A Noiva de Frankenstein: Novidades sobre a estreia na Netflix

Alto contraste

A Noiva de Frankenstein da Netflix

A aguardada produção "A Noiva de Frankenstein", da Netflix, acaba de ter sua data de estreia divulgada. O filme promete trazer uma abordagem única e envolvente para os fãs do gênero de terror. Além disso, a expectativa em torno do lançamento só aumenta com as informações reveladas.

