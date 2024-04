A Primeira Profecia | Descubra a nota no CinemaScore

Alto contraste

A+

A-

A Primeira Profecia A Primeira Profecia (O Vício - Cinema)

A primeira profecia do filme "A Primeira Profecia" teve sua nota revelada no CinemaScore. O suspense em torno da avaliação final do público finalmente chegou ao fim.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• A Primeira Profecia | Nota no CinemaScore é revelada

• Fúria Primitiva | Nota no CinemaScore é revelada

• Star Wars: Dawn of the Jedi será o próximo filme de James Mangold, diz site

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.