Abigail, o novo terror que vai te dar arrepios!

Abigail-classificação-indicativa Abigail-classificação-indicativa (O Vício - Cinema)

O terror está de volta! Abigail, o mais novo filme do gênero, promete te deixar sem dormir. Com a incrível atuação de Melissa Barrera, a trama traz uma história assustadora que vai mexer com os seus sentidos.

Quer saber mais sobre esse filme de arrepiar? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício e descubra todos os detalhes sobre Abigail e sua classificação indicativa!

Leia mais em Filmes - O Vício

• Abigail, terror com Melissa Barrera, recebe classificação indicativa

