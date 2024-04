Alan Ritchson quase fez parte do MCU

Alto contraste

A+

A-

Alan Ritchson em 2º ano de Reacher Alan Ritchson em 2º ano de Reacher (O Vício - Cinema)

Alan Ritchson, conhecido por seu papel em Reacher, revelou recentemente que esteve muito perto de fazer parte do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). A notícia surpreendeu os fãs, que imaginam como seria a participação do ator em uma das famosas produções da Marvel. Com um talento inegável, Ritchson certamente teria adicionado muito ao universo de super-heróis nas telonas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Alan Ritchson, de Reacher, revela que quase fez parte do MCU

• Michael Rosenbaum, de Smallville, terá reunião com Nicholas Hoult, o novo Lex Luthor

• Surfista Prateado | Projeto ainda estaria em desenvolvimento na Marvel Studios

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.