Amazon negocia aquisição do filme The Sims produzido por Margot Robbie Segundo informações recentes, a Amazon está em negociações para adquirir os direitos do filme The Sims, que está sendo produzido...

The Sims Margot Robbie

Segundo informações recentes, a Amazon está em negociações para adquirir os direitos do filme The Sims, que está sendo produzido por Margot Robbie. A notícia tem gerado grande expectativa entre os fãs do jogo, que agora aguardam ansiosamente por mais detalhes sobre essa possível parceria.

