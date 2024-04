Anthony Mackie sugere mudanças no elenco de Capitão América 4

Sebastian Stan não estará em Capitão América 4, indica Anthony Mackie Sebastian Stan não estará em Capitão América 4, indica Anthony Mackie (O Vício - Cinema)

Anthony Mackie indica que Sebastian Stan não retornará para Capitão América 4, sugerindo possíveis mudanças no elenco do filme. A declaração do ator levantou questionamentos sobre o futuro da franquia e deixou os fãs ansiosos por mais informações.

