Aquaman 2: O Reino Perdido - Aventura subaquática te espera!

Jason Momoa como Arthur Curry, de Aquaman 2 Jason Momoa como Arthur Curry, de Aquaman 2 (O Vício - Cinema)

Aquaman 2: O Reino Perdido está disponível no Max. Prepare-se para mergulhar em uma aventura subaquática repleta de ação e mistérios envolvendo o herói interpretado por Jason Momoa. A continuação promete encantar os fãs do universo DC com novos desafios e reviravoltas emocionantes.

