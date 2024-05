O Vício |Do R7

Artista de Hokuto no Ken surpreende fãs com ilustração de Furiosa O artista de Hokuto no Ken divulgou recentemente uma ilustração impressionante de Furiosa, que está deixando os fãs extasiados....

Alto contraste

A+

A-

O artista de Hokuto no Ken divulgou recentemente uma ilustração impressionante de Furiosa, que está deixando os fãs extasiados. A imagem revela detalhes incríveis e uma interpretação única do personagem, mostrando todo o talento e criatividade do ilustrador. Essa novidade promete conquistar ainda mais admiradores da obra.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Artista de Hokuto no Ken divulga ilustração de Furiosa

• Lewis Pullman quebra o silêncio sobre interpretar Sentinela em Thunderbolts*

• Deadpool 2 | Brad Pitt quase interpretou Cable, reforça diretor



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.