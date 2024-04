As Marvels já está disponível no Disney+

Time de heroínas em As Marvels Time de heroínas em As Marvels (O Vício - Cinema)

As Marvels, o aguardado filme que reúne um time de heroínas do universo Marvel, já está disponível no Disney+. A produção promete trazer muita ação, aventura e empoderamento feminino. Não perca essa incrível história que irá conquistar os fãs de super-heróis. Consulte a matéria completa no Filmes - O Vício e saiba mais sobre esse lançamento imperdível!

