As Marvels no Disney+ As Marvels no Disney+ (O Vício - Cinema)

As Marvels é uma das séries mais aguardadas pelos fãs da Marvel e agora já temos a data e horário de lançamento no Disney+. A série promete trazer uma trama cheia de ação e reviravoltas, com personagens icônicos do universo Marvel. Quer saber mais sobre o lançamento de As Marvels? Consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Filmes - O Vício.

