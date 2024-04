Ator de Star Wars defende retorno de Palpatine no Episódio IX

Alto contraste

Star-Wars-Palpatine-Episódio-IX Star-Wars-Palpatine-Episódio-IX (O Vício - Cinema)

O retorno do icônico personagem Palpatine pode estar a caminho do Episódio IX de Star Wars. Segundo um ator do filme, a volta do vilão seria uma adição surpreendente e emocionante para a trama.

Quer saber mais sobre a possibilidade do retorno de Palpatine? Consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Filmes - O Vício.

