Ator de Star Wars revela esforço para manter segredo sobre retorno do Imperador Palpatine

Star-Wars-Palpatine-Episódio-IX

O retorno do icônico personagem Imperador Palpatine na franquia Star Wars foi uma grande surpresa para os fãs. E parece que manter esse segredo não foi uma tarefa fácil para o ator responsável por interpretar o vilão.

Descubra todos os detalhes sobre como o ator manteve em segredo a participação do Imperador Palpatine no novo filme de Star Wars. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício.

