Bastidores revelados: Dwayne Johnson e Chris Evans em Red One O site "Filmes - O Vício" revelou os bastidores conturbados do novo filme estrelado por Dwayne Johnson e Chris Evans, intitulado...

Alto contraste

A+

A-

O site "Filmes - O Vício" revelou os bastidores conturbados do novo filme estrelado por Dwayne Johnson e Chris Evans, intitulado Red One. Os detalhes dos desafios enfrentados durante as gravações prometem surpreender os fãs e aguçar a curiosidade sobre o que esperar dessa produção cinematográfica.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Red One | Site revela bastidores conturbados do novo filme de Dwayne Johnson

• Furiosa | Data da pré-venda de ingressos é anunciada

• Rachel Brosnahan agradece Lois Lane da TV por “passar a tocha”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.