Bob Marley: One Love faz história e arrebata bilheteria nos EUA

Bob-Marley-One-Love-bilheteria

O novo filme "Bob Marley: One Love" está fazendo história nas bilheterias dos Estados Unidos. Com uma trama envolvente e uma performance incrível do elenco, o longa tem conquistado o coração do público e se tornou um verdadeiro sucesso de bilheteria.

