Bob Marley: One Love promete ser um sucesso de bilheteria nos EUA

Bob Marley: One Love, o aguardado filme sobre a vida e carreira do lendário músico jamaicano, está prestes a estrear nos cinemas dos Estados Unidos. Com uma história envolvente e uma trilha sonora que é uma verdadeira homenagem à cultura reggae, o longa promete conquistar o coração do público e se tornar um verdadeiro sucesso de bilheteria.

Bob Marley: One Love deve superar Madame Teia em fim de semana de estreia nos EUA

